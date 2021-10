"Это великолепная новость для молдавского народа",— отреагировала Гаврилица в Twitter.

Несколькими часами ранее британская газета Financial Times сообщила, что "Газпром" предлагал властям Молдовы скидку на газ в обмен на изменение соглашения о свободной торговле с ЕС и откладывание реформы энергетического рынка, согласованной с Брюсселем. Нововведения предусматривают либерализацию газового рынка и расширение конкуренции. "Газпром" утверждает, что ведет переговоры с Молдовой "исключительно на рыночных условиях".

Happy to meet Moldovan PM @natgavrilita to reiterate our full support to Moldova.

In this context, @EU_Commission is making available €60 million to help 🇲🇩 manage the current energy crisis. pic.twitter.com/2NkWX0efUu

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 27, 2021