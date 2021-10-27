Протестующие вышли на улицы Хартума и других городов в понедельник, после того как военные арестовали членов переходного гражданского правительства, в том числе премьер-министра. Акции протеста продолжаются до сих пор.
В результате столкновений демонстрантов с военными с понедельника погибли 10 протестующих, сообщают СМИ. "Мы не уйдем с улиц до тех пор, пока не вернется гражданское правительство и пока не начнется передача власти", — сказал агентству Франс пресс один из демонстрантов.
В понедельник лидер путчистов генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что военные были вынуждены пойти на переворот из-за того, что суданские политики настраивали народ против силовых структур. Во вторник на большой пресс-конференции он повторил эту мысль, добавив, что ситуация приближалась к гражданской войне.
Бурхан сказал, что новое правительство планирует до конца недели сформировать в Судане новые судебные органы и законодательный совет из людей без связей с какой-либо из существующих суданских партий, передает "Аль-Джазира".
Также он добавил, что свергнутый в понедельник глава переходного гражданского правительства Абдалла Хамдок сейчас находится у него дома. Генерал сказал, что таким образом стремится обеспечить безопасность Хамдука, которого якобы хотят убить. Также он пообещал восстановить в стране мобильную связь и отправить военных обратно в казармы после завершения реформ.
Абдаллу Хамдука и большинство членов кабинета министров арестовали на рассвете в понедельник.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что военный переворот — это "предательство мирной революции в Судане". Вашингтон заморозил гуманитарную помощь стране в размере 700 млн долларов.
Переворот в стране осудили также Евросоюз, ООН и Африканский союз, членом которого является Судан. Все они требуют от военных освободить политических лидеров.
Трения между военными и гражданской властью в Судане начались в 2019 году, после свержения Омара аль-Башира, ставшего первым в истории действующим президентом, против которого официально выдвинул обвинения Гаагский суд.
После свержения аль-Башира военные и гражданские власти в стране заключили соглашение и сформировали переходное правительство, которое просуществовало вплоть до минувшего понедельника.
Генерал Бурхан, впрочем, по-прежнему обещает привести страну к демократии — следующие выборы в Судане должны пройти в июле 2023 года.
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