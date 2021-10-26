"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! „Скифское золото“ вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Министерства юстиции, Министерства иностранных дел и Министерства культуры и информационной политики Украины — за результат. Мы всегда возвращаем свое. После „скифского золота“ мы вернем Крым", — написал Зеленский.

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Суд Амстердама постановил передать Киеву скифское золото Крыма  (27)

Ранее 26 октября Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине коллекцию "скифского золота", состоящую из двух тысяч экспонатов. Это решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов в течение трех месяцев. На это время коллекция останется в Нидерландах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение нидерландского суда, сославшись на то, что пока не видел его.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение суда неправомерным и возмутительным, прикрывающим рейдерский захват. Он подчеркнул, что «скифское золото» было найдено в крымской земле и является достоянием всех крымчан, а значит, должно быть возвращено в Крым.

Разбирательство о принадлежности «скифского золота» длится с 2014 года, когда коллекцию вывезли в Амстердам из четырех крымских музеев на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря». После присоединения Крыма к России голландский музей отказался передавать экспонаты какой-либо стране до решения суда.

Страховая стоимость коллекции оценивается примерно в два миллиона евро. При этом в крымском Минкультуры заявляли, что реальная ценность экспонатов значительно выше.

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