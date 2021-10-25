В Латвии подтверждено 887 новых случаев Covid-19, скончался 21 пациент

За минувшие сутки в Латвии выявлено 887 новых случаев Covid-19, скончался 21 пациент, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Среди умерших один пациент в возрасте от 40 до 49 лет, четыре — от 60 до 69 лет, восемь — от 70 до 79 лет, шесть — от 80 до 89 лет, два — от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1647 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 628 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 259 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 7279 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,2%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 203 460 случаев Covid-19.

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