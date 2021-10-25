СМИ: на съемках фильма "Раст", где погибла Галина Хатчинс, уже случалась незапланированная стрельба

Члены съемочной группы фильма "Раст" жаловались на условия работы и нарушения техники безопасности еще до инцидента, приведшего к гибели Галины Хатчинс, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.

Хатчинс, работавшая оператором, в четверг получила смертельное ранение в грудь в результате выстрела актера Алека Болдуина из реквизитного револьвера. Режиссер фильма Джоэл Соуза, стоявший за ней, был ранен в плечо.

Газета Los Angeles Times сообщает, что трагическому инциденту предшествовала хаотичная обстановка на съемках.

Всего за несколько часов до трагедии порядка шести членов операторской команды отказались продолжать работу из-за плохих условий. Они жаловались на переработки и задержки гонораров.

По данным газеты, до трагедии на съемках произошло еще, по меньшей мере, три инцидента с реквизитными револьверами. Журналисты также видели копию сообщения, отправленного одним из членов съемочной группы руководству, где говорилось: "У нас уже произошло три непроизвольных выстрела. Это крайне небезопасно".

Члены съемочной группы также рассказали изданию, что из-за жесткого графика руководители не строго придерживались положенного протокола безопасности. Так, после случайных выстрелов не было произведено необходимое расследование.

"Собрания по вопросам безопасности не последовало. Не было заверений, что подобного больше не произойдет. Они все хотели сделать скорее-скорее-скорее", — передает газета слова неназванного участника съемок.

В компании, проводившей съемки, заявили, что им не было известно о жалобах, но пообещали провести расследование.

Источники газеты New York Times также рассказали об инцидентах с реквизитным оружием.

Члены съемочной группы, говорившие с журналистами, предпочли сохранить анонимность, так как опасаются проблем с дальнейшим трудоустройством.

По данным издания, 16 октября во время съемок по меньшей мере дважды произошли незапланированные выстрелы.

Ларри Заноф, который работал специалистом по оружию на съемочной площадке фильма "Джанго освобожденный", пояснил изданию, что после таких происшествий обязательно проводится расследование. До того как съемки будут продолжены, необходимо выяснить, был ли вызван выстрел дефектом оружия или неправильным обращением.

Согласно графику работы съемочной группы, на площадке в тот день присутствовала главный специалист по оружию Ханна Гутьеррес Рид. До "Раста" она работала основным "оружейником" всего на одной картине, "Старый путь" с Николасом Кейджем, съемки которой только закончились.

В сентябре она участвовала в записи подкаста и рассказывала о своей неуверенности по поводу работы.

"Знаете, я очень волновалась сначала, и даже почти отказалась от этой работы, потому что не была уверена, что я готова. Но на деле все прошло очень гладко", — сказала Рид.

В своей профессии Рид пошла по стопам своего отца Телла Рида, который долгие годы работал ответственным за оружие в Голливуде — в том числе, на фильмах Квентина Тарантино.

Сама Рид не комментировала случившееся.

Полиция продолжает расследование, обвинения пока никому не предъявлены.

"Холодный" револьвер



Новые подробности полицейского расследования стали известны в пятницу, когда у суда Санта-Фе, штат Нью-Мексико, было официально запрошено разрешение на проведение обыска.

Согласно показаниям свидетелей, реквизитный револьвер, из которого актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора на съемочной площадке, был выдан ему помощником режиссера.

Тот дал понять, что оружие безопасно, крикнув, что он "холодный", свидетельствуют показания свидетелей.

LA Times указывает, что термин "холодный" в среде кинематографистов означает, что в реквизитном оружии нет никаких патронов.

Эксперты, опрошенные New York Times, подчеркнули, что обычно выдавать опасный реквизит должен специалист по оружию, а не помощник режиссера.

Галина Хатчинс рассказывала на своем сайте, что она родилась и выросла "в окружении оленей и атомных подводных лодок": в семье военного, который служил на советской военной базе за Полярным кругом. Хатчинс окончила Киевский государственный университет по специальности "международная журналистика", а затем работала на съемках документальных фильмов в Великобритании.

В 2015 году она получила кинематографическое образование в США и сделала успешную карьеру оператора. В 2019 году Журнал American Cinematographer назвал ее одной из восходящих звезд американской кинематографии. В числе прочего она снимала ленту о супергерое "Макс Фист" ("Archenemy") и фильм ужасов "Дорогуша" (Darlin').

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!