Скончался режиссер "Особенностей национальной охоты" Александр Рогожкин

Режиссер, народный артист России Александр Рогожкин скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет.

"К сожалению, Александр Рогожкин скончался вчера, 23 октября, после продолжительной болезни", — сообщили Интерфаксу в киностудии "Ленфильм".

Первой его смерти сообщила кинокритик Ольга Шервуд. "Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен", — написала она в "Фейсбуке".

Александр Рогожкин родился в 1949 году в Ленинграде. Он получил три высших образования: закончил исторический факультет Ленинградского университета; художественно-графический факультет Ленинградского педагогического института имени Герцена, а затем учился во ВГИКе в мастерской Сергея Герасимова.

В 1970-е параллельно с учебой Рогожкин работал художником на Ленинградском телевидении, а затем художником-декоратором на киностудии "Ленфильм", прежде чем стать сценаристом и режиссером.

Александр Рогожкин был наиболее известен как автор серии фильмов "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной охоты в зимний период", ставших культовыми.

"Я хотел снять комедию по некомедийным законам. Я имею в виду стилистику изображения. Комедия предполагает активную актерскую игру на первом плане. Зрителю нужно видеть мимику актера, его пластику. А я стремился снять обычное спокойное кино. Этакое научно-популярное по стилистике", — объяснял он журналу "Искусство кино" в 1995 году.

После огромного успеха первых "Особенностей…", Рогожкин снял еще два фильма с теми же персонажами, хотя потом заявлял, что жалеет об этом.

"ОРТ попросил написать меня несколько сценарных заявок о приключениях этих же героев. Я написал, каналу понравилось, и мне предложили снимать продолжение. На это я ответил: "Не хочу снимать! Пусть снимает кто угодно — только не я". И чтобы совсем отвязаться, заявил, что готов работать, только если будет пленка 35 мм и звук Dolbi. Я был уверен, что телевизионная структура не пойдет на такие колоссальные по тем временам затраты, а канал взял и согласился. Пришлось снимать", — рассказывал он "Аргументам и фактам".

Он также был одним из режиссеров и сценаристов первого сезона сериала "Улицы разбитых фонарей".

Его фильмы были удостоены премий "Ника", "Золотой орел" и "Кинотавр", Рогожкин также был лауреатом Госпремии за фильм "Кукушка".

Последние десять лет режиссер не снимал кино. В одном из редких интервью в 2019 году он объяснял "Комсомольской правде", что устал бороться с непрофессионализмом.

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