На 1,5 градуса выше. Как глобальное потепление меняет нашу жизнь

В конференции ООН по изменению климата (COP), 26-й по счету, которая пройдет в Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 года под председательством Великобритании, примут участие главы государств и правительств разных государств. Они обсудят выполнение мер, принятых для достижения целей, которые содержатся в Парижском соглашении по климату.

Согласно этому документу от 2015 года, необходимо сделать все возможное для того, чтобы температура воздуха на Земле не повышалась более, чем на два градуса Цельсия. Оптимальный показатель — 1,5 градуса. Но шагов, которые были предприняты до сих пор, в частности, по снижению выбросов CO2, явно недостаточно, поскольку, согласно данным ООН, в среднем температура на нашей планете к концу столетия повысится на 2,7 градуса.

На что влияют цифры?



Но играют ли существенную роль те цифры, что стоят после запятой, если речь идет о повышении температуры на Земле? Ответ на это вопрос очевиден, если анализировать результаты различных исследований, посвященных последствиям глобального изменения климата. На фоне различных стихийных бедствий, число которых постоянно растет, может показаться, что мы бессильны перед природными катаклизмами. Но это не совсем так.

Засухи и наводнения показывают, что если удастся хотя бы на десятые доли снизить градус потепления, это спасет миллионы жизней. Огромные площади будут защищены от разрушения, множество видов растений и животных — от исчезновения.

Согласно последнему докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), опубликованному в августе 2021 года, в среднем температура на Земле с момента индустриальной революции повысилась на 1,07 процента. Последствия этого уже сейчас весьма ощутимы.

Уровень мирового океана: каждый сантиметр стоит миллионы жизней



Согласно IPCC, уровень мирового океана поднялся на 20 сантиметров. На первый взгляд, ничего особенного тут нет. Но последствия этого заставляют людей по всему миру покидать свои дома. Например, в Бангладеш. Здесь сотни тысяч человек из-за наводнения лишились крова, и вынуждены были переселиться в другие части страны, сообщает неправительственная организация Internal Displacement Monitoring Centre, которая занимается сбором данным о внутренне перемещенных лицах по всему миру.

Другой печальный пример — наводнение в июле нынешнего года на западе Германии в Арской долине. В результате него более ста человек погибли, десятки населенных пунктов и объектов инфраструктуры были разрушены.

Согласно данным британского сайта Carbon Brief, который анализирует сведения об изменении климата, даже если температура на Земле поднимется всего на 1,5 градуса, это приведет к повышению уровня мирового океана на 48 сантиметров, а при двух градусах — на 56 сантиметров. Чтобы собрать данные о возможном повышении уровня мирового океана, Carbon Brief в 2018 году проанализировал и оценил результаты 70 научных исследований. Все они до своей публикации прошли проверку со стороны независимых экспертов.

Выяснилось, что даже повышение уровня мирового океана на 8 сантиметров приведет к тому, что миллионам людей придется покинуть родные места. Согласно подсчетам IPCC, если данный показатель составит 10 сантиметров, то последствия затронут около 10 млн человек по всему миру.

Повышение температуры приведет к увеличению количества осадков



С экстремальными осадками человечество до индустриальной революции сталкивалось один раз в 10 лет. Согласно отчету IPCC, сейчас ливневые дожди бывают на 30 процентов чаще. При повышении температуры на планете на 1,5 градуса рост составит уже 50 процентов, что приведет к увеличению влажности воздуха на 10,5 процентов. Если же температура повысится на два градуса, то экстремальные погодные условия будут наблюдаться на 70 процентов чаще, чем до индустриальной революции. А влажность воздуха увеличится на 14 процентов.

Для такой страны, как Индия, долгосрочные последствия подобных изменений были бы радикальными. По данным страхового концерна Munich Re, в результате наводнений и оползней в 2018-2019 году погибли более 700 человек. Ущерб составил около 9,5 млрд евро. Согласно данным Carbon Brief, экономический ущерб от наводнений и цунами при повышении температуры на Земле на 1,5 градуса будет 3,5 раза выше, чем сейчас, а при двух градусах — в пять раз.

Засуха: все дольше и все сильнее



В то время как некоторые регионы страдают от последствий повышения уровня мирового океана — наводнений и экстремальных осадков, в других усиливаются периоды засухи, последствия которых не менее драматичны. Уже в 2018 году IPCC подсчитал, что если удастся сделать так, чтобы температура повысилась не на два, а на 1,5 градуса, то вдвое меньше людей оказались бы перед угрозой дефицита воды.

В своем актуальном докладе IPCC приходит к выводу, что засуха, которая наблюдалась в доиндустриальный период лишь один раз в десять лет, сегодня происходит на 40 процентов чаще. При глобальном потеплении на 1,5 градуса эта цифра удвоится, а при двух градусах вероятность засухи увеличится в 2,4 раза. Согласно данным Carbon Brief, периоды засухи станут длиннее на два месяца при повышении температуры на 1,5 градуса, а при двух градусах — на 4 месяца.

В 2019 году Всемирная продовольственная программа сообщила, что в так называемом "сухом коридоре" в Центральной Америке около 2,2 млн человек пострадали от потери урожая. Причиной послужила засуха и пять последующих лет экстремальных погодных условий, а затем пандемия коронавируса. В феврале этого года число пострадавших достигло почти 8 млн человек. Каким окажется будущее этого региона, зависит от мер по защите климата. Согласно Carbon Brief, при повышении температуры на Земле на 1,5 градуса средняя продолжительность периода засухи в Центральной Америке увеличится на 5 месяцев, а при двух градусах — на 8 месяцев.

К засухе добавляется и экстремальная жара. Она создает идеальные условия для возникновения масштабных пожаров, как, например, в Калифорнии, Южной и Восточной Европе, на севере России, Индонезии и Австралии. Согласно IPCC, если повышение температуры на планете составит 1,5, а не 2 градуса Цельсия, число людей, которым придется столкнуться с экстремальной жарой, снизится на 420 млн.

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