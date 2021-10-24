Люксембург первым в Европе разрешил выращивать и употреблять каннабис

Люксембург стал первой европейской страной, где легализовано производство и употребления каннабиса. Впредь совершеннолетние граждане государства могут выращивать до четырех кустов марихуаны в своих домах или садах, сообщает The Guardian.

Заявление правительства Люксембурга внесло фундаментальные изменения в подход страны к использованию и выращиванию каннабиса в рекреационных целях в свете провалившегося запрета, который должен был снизить употребление этого растения.

Согласно законодательству, люди старше 18 лет смогут на законных основаниях выращивать до четырех растений конопли на одно домохозяйство для личного пользования. Торговля семенами также будет разрешена без каких-либо ограничений на количество или уровни тетрагидроканнабинола (ТГК), основного психоактивного компонента.

Правительство заявило, что можно будет покупать семена в магазинах, импортировать их из-за границы или покупать в интернете.

Также Люксембург намерен вовремя разрешить внутреннее производство семян для коммерческих целей, но планы по созданию как национальной производственной цепочки, так и регулируемого государством распределения были отложены из-за пандемии Covid-19.

Для тех, кто собирается выращивать марихуану дома, месте культивации должно быть ограничено местом проживания. Растения могут быть посажены дома, на балконе, террасе или в саду.

Законодательный запрет на потребление и транспортировку каннабиса или продуктов из конопли будет сохраняться в общественных местах, а торговля марихуаной также все еще запрещена.

Однако в связи со смягчением закона потребление и транспортировка количества до 3 граммов больше не будет считаться уголовным преступлением, а будет классифицироваться как проступок.

Источники в правительстве Люксембурга сообщили, что принятие закона было продиктовано желанием либерализовать потребление и выращивание конопли "в своих четырех стенах"

Это — первый шаг к более фундаментальному изменению регулирования обращения с каннабисом со стороны государства, призванного удержать потребителей от использования нелегального рынка.

Как указали в правительстве страны, планируется создать регулируемую государством систему производства и распределения для обеспечения качества продукции, а доходы от продаж будут инвестироваться "в первую очередь в профилактику, образование и здравоохранение в широкой сфере зависимостей".

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