С понедельника в Эстонии начинают действовать новые коронавирусные ограничения

С понедельника, 25 октября, в Эстонии начинают действовать новые ограничения, одобренные правительством.

Во-первых, правительство одобрило распоряжение, которое позволяет с понедельника участвовать в мероприятиях, при проведении которых проверяются COVID-cправки, только тем взрослым, которые прошли курс вакцинации или переболели COVID-19. Доступ невакцинированных лиц к контролируемым мероприятиям и видам деятельности ограничивается, поскольку они подвергаются очень высокому риску заражения и, являясь зараженными, распространяют вирус больше, чем обладающие иммунитетом к болезни лица, также им грозит риск заболеть в более тяжелой форме и попасть в больницу. При этом нагрузка на больницы в настоящий момент уже находится на критическом уровне.

Изменение распространяется на занятия взрослых спортом, тренировки, участие в молодежной работе, деятельность и образование по интересам, дополнительное обучение и повышение квалификации. В отношении курсов повышения квалификации и связанных с ними экзаменов вводится исключение, согласно которому можно довести до конца обучение, которое необходимо для получения срочного свидетельства о квалификации. Исключение необходимо, поскольку в определенных случаях условием для допуска к работе является наличие срочного свидетельства, подтверждающего наличие соответствующей квалификации.

Люди, которые не прошли вакцинацию и не переболели, не могут в дальнейшем участвовать и в спортивных соревнованиях, а также в спортивных и физкультурных мероприятиях, ходить в общественные бани, СПА, бассейны, аквацентры, на конференции, в театры, на концерты и в кино, принимать участие в развлекательных мероприятиях, посещать музеи и выставки или проводить время на месте в заведениях общественного питания. Также они не могут приходить на общественные собрания, которые проводятся в помещениях или на открытой территории в ограниченном пространстве.

В трудовых отношениях в основе требований, соблюдение которых является основанием для допуска к работе, по-прежнему будет лежать проведенный работодателем анализ риска.

Тем же распоряжением ужесточается обязанность носить маску. В торговле и обслуживании выполнение обязанности носить маску должны также начать проверять оказывающие услугу лица и торговцы, в зоне торговли или обслуживания которых находится человек. Людей без масок допускать в зону торговли или обслуживания нельзя. Для предотвращения распространения вируса в этих помещениях необходимо обеспечить дистанцию между людьми.

В дальнейшем требуется носить именно маску, которую больше не разрешено заменять шарфом, воротником или чем-то другим. Доминирующим остается дельта-штамм коронавируса, который является более заразным, чем штаммы, распространявшиеся в начале пандемии, и ничто иное, кроме защитной маски, не помогает предотвратить заражение через рот и нос. Настоятельно рекомендуется использовать медицинскую маску или приравненную к ней маску, поскольку они очень эффективно препятствуют распространению дельта-штамма по воздуху. Люди, которые не могут носить маску по медицинским показаниям, должны подтвердить это соответствующим решением врача.

При очень высоком уровне распространения коронавируса ношение защитной маски строго рекомендуется как вакцинированным и переболевшим людям, так и детям с 12-летнего возраста даже на мероприятии, где проверяются COVID-cправки, например, в театре, кино, на концерте.

Новые контрольные меры будут действовать как минимум до 10 января 2022 г.

Во-вторых, правительство одобрило изменение порядка самоизоляции и тестирования в школах и учреждениях по интересам, чтобы лучше препятствовать образованию инфекционных цепочек коронавируса среди учащихся этих учреждений.

Обновленный порядок касается учащихся всех общеобразовательных или профессиональных школ, которые не вакцинированы или не переболели COVID-19. Порядок предусматривает, что в случае произошедшего в школе или в кружке по интересам близкого контакта с заболевшим сразу после получения информации об этом следует остаться дома и пройти PCR-тест на коронавирус не раньше, чем на 4-й день после контакта. PCR-тест следует проходить в общественных пунктах тестирования. Если результат теста негативный, учащийся может продолжить ходить в школу или участвовать в работе кружка. Остальные виды деятельности, где проверяется COVID-справка: посещение кино, театра, концерта, музея, CПА или кафе запрещены в течение 10 дней после контакта. При проявлении симптомов COVID-19 учащийся должен остаться дома. Данное распоряжение вступает в силу после школьных каникул, с понедельника 1 ноября.

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