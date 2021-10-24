В России шестой день подряд регистрируют больше 1000 умерших от ковида за сутки

Медуза

Foto: Itar-Tass / Scanpix

В России по состоянию на 11:15 утра 24 октября выявили 35 660 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Два предыдущих дня в России регистрировали более 37 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число случаев COVID-19, выявленных в России с начала пандемии, составило 8 241 643, пишет "Медуза". За сутки в России умерли 1072 человека с короновирусом. Начиная с 19 октября, в России ежедневно регистрируют больше одной тысячи умерших от ковида. С начала пандемии, по данным оперативного штаба, в России умерли 230 600 человек с коронавирусом. За сутки в России выздоровели 22 784 человека с коронавирусом (с начала пандемии — 7 165 921 человек). Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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