Политолог: Европарламент подтвердил — Навальный сидит за борьбу за свободу

Кремль зря надеется, что ЕС махнет рукой на ситуацию в России. Хотя сами власти выбрали курс наследников Андропова, а не Сахарова, в стране сохраняется политическая альтернатива, считает Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Его комментарий публикует DW.

Европейский парламент присудил российскому оппозиционеру Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". Присутствовать лично 15 декабря на церемонии ее вручения в Страсбурге Навальный вряд ли сможет, поскольку находится в заключении. Что это — новый серьезный сигнал Кремлю или компенсация за Нобелевскую премию мира, присужденную не Навальному, а главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову?

Премия за мужество

Алексей Навальный получил свою премию, в первую очередь, как борец за демократию. Что логично для политика, который в течение долгих лет добивался возвращения в России свободных выборов. Впрочем, номинирован он был Европейской народной партией, крупнейшей фракцией Европарламента, с более широкой формулировкой: "За мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека".

И тут, думаю, ключевым является слово "мужество". По этому критерию Навальный, безусловно, стал за минувший год одним из мировых лидеров среди политиков. Причем еще до того, как он, несмотря на попытку отравления и вынужденное лечение в Германии, вернулся в Россию и оказался за решеткой. И это произвело впечатление даже на тех в Европе, а таких немало, кого беспокоили его прежние контакты с националистами.

Приняв решение о присуждении премии Навальному, Европарламент ясно показал, что там понимают — в России нет свободных выборов. Если кто-то до сих пор в этом сомневался, он мог убедиться в их отсутствии в сентябре 2021 года во время избрания нового состава нижней палаты российского парламента. Так что это решение — далеко идущий сигнал. Ведь дать премию тому, кто боролся за свободные выборы, все равно что четко заявить: те, кого, избрали в России "на пеньках", не могут считаться законными властями.

Пока Евросоюз говорит о частичном непризнании итогов выборов в России, в основном из-за того, что в них участвовали жители аннексированного в 2014 году Крыма и избиратели из Донецкой и Луганской областей Украины, которым были выданы по упрощенной процедуре российские паспорта. Но все может докатиться и до полного непризнания не только итогов выборов, но и легитимности конкретных политиков, как это происходит в Беларуси.

Не та премия?

Премия "За свободу мысли" была присуждена Алексею Навальному практически сразу же после того, как многие его сторонники откровенно, а иногда и очень резко продемонстрировали свое разочарование решением Нобелевского комитета. Тот, напомню, решил дать премию мира не политическому оппозиционеру, а главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову как символу борьбы за свободу слова в России. Сам Навальный, надо заметить, поздравил первого российского лауреата (до этого премия в советский период вручалась Михаилу Горбачеву и самому Андрею Сахарову).

Возможно, этими не сбывшимися ожиданиями и последовавшему за ним разочарованию следует объяснить довольно вялую, по крайней мере в соцсетях, реакцию россиян на получение российским оппозиционером, пожалуй, самой престижной европейской премии за борьбу за демократию. Связано это также очевидно было с надеждами на то, что Нобелевская премия поможет защитить жизнь и здоровье Алексея Навального. Надеждами, как известно из мирового опыта, скорее тщетными, поскольку не секрет, что авторитарные режимы по всему миру все меньше внимания обращают на подобные символические решения.

В ситуации с Навальным принципиально важно, что российские власти в последний год старались всеми способами делегитимизировать его в качестве борца за свободу. Достаточно вспомнить информационную кампанию, которая закончилась краткосрочным отзывом Amnesty International у российского оппозиционера статуса "политзаключенного". Никому не интересный блогер, заключенный, отбывающий срок по экономической статье, националист и шовинист — таков был месседж, который несла российская пропаганда.

Но премия Андрея Сахарова однозначно подтверждает — Навальный это признанный на Западе политик, и Кремлю придется с этим считаться. Даже если российские власти и не отпускают его из заключения и под давлением правозащитников. И это подтверждают комментарии мировых и европейских лидеров, которые, как, например глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), прямо говорят, что премия — сигнал к немедленному освобождению Навального.

Россия — один из приоритетов

Именно почти одновременное присуждение Нобелевской премии мира Муратову и премии Сахарова — Навальному говорят нам о том, что россияне с их проблемами, их коррумпированной властью, лишившей их свободных выборов и свободы слова, по-прежнему остаются одним из приоритетов Запада.

Иногда говорят, что на Россию все давно махнули рукой как на какую-нибудь азиатскую автократию, только с ядерными ракетами. Кремлю, вероятно, временами, когда там думают больше о санкциях, чем о "державном величии", очень бы этого хотелось. Чтобы Навальный и другие диссиденты остались один на один с режимом Владимира Путина.

Но это не так. Сейчас — кроме символических — инструментов для давления на Кремль немного. Но все же Европа не отворачивается от России, не зацикливается на своих проблемах, а продолжает считать ее частью цивилизованного мира. А значит, и поддерживать тех россиян, которые борются за свободу и демократию.

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