В Германии призвали к целенаправленной иммиграции для специалистов

Федеральное агентство по труду предупреждает о нехватке специалистов примерно по 70 профессиям. По оценке главы ведомства, на сегодняшний день Германии не хватает 1,2 млн работников.

Ассоциация малого и среднего бизнеса Германии (BVMW) призвала к целенаправленной иммиграции квалифицированных специалистов из-за их высокой нехватки в ФРГ. "Все больше и больше компании во всех отраслях в настоящее время не находят ни специалистов, ни стажеров. Это элементарно ставит под угрозу конкурентоспособность среднего бизнеса и, следовательно, место Германии в целом", - заявил исполнительный директор BVMW Маркус Йергер в интервью, публикуемом в субботу, 23 октября, изданиями медиа-группы Spark.

По его словам, многим компаниям в связи с нехваткой квалифицированных специалистов приходится отказываться от заказов. C людьми, получающими профессиональное образование, ситуация выглядит не лучше. "В Германии ведется обучение более чем по 390 профессиям и почти во всех не хватает новых учеников", - указал Йергер.

Не хватает свыше миллиона специалистов

Федеральное агентство по труду (ВА) предупреждает о нехватке специалистов примерно по 70 профессиям. "В общей сложности в настоящее время требуется около 1,2 млн работников, из которых две трети - специалисты", - рассказал глава агентства Детлеф Шеле (Detlef Scheele) в интервью изданию Welt am Sonntag (WaS).

Согласно свежим данным Института экономики Германии (IW), на которые ссылается WaS, наибольший недостаток специалистов отмечается среди социальных педагогов (18 300 открытых вакансий), персонала по уходу за престарелыми и больными 17 900 и 16 700, соответственно). Всего в списке указаны 15 профессий, в том числе инженеры-строители (15 500 вакансий), специалисты по сантехнике и отоплению (13 200), водители грузовиков (6700) и другие.

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