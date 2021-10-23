Показатель распространения коронавируса в ФРГ вновь стал трехзначным

Показатель распространения вируса SARS-CoV-2, указывающий на количество новых случаев инфицирования на 100 000 жителей Германии за последние семь дней, постоянно растет в течение полутора недель.

Семидневный показатель распространения коронавируса в Германии впервые за несколько последних месяцев стал трехзначным. Как сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI) в субботу 23 октября, он составил 100 случаев на 100 тыс населения.

В течение последних 24 часов зафиксировано 15 145 новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 (4 452 425 с начала пандемии). Кроме того, за сутки от легочного заболевания COVID-19 и его последствий скончались 86 человек (95 077 с начала пандемии).

Показатель распространения, который указывает на количество новых случаев коронавируса на 100 000 жителей за последние семь дней, постоянно растет в течение полутора недель. Только со вторника по пятницу он увеличился с 75,1 до 95,1. Порог в 100 в последний раз был превышен 13 мая (104), на следующий день он снизилась до 97.

Две трети жителей ФРГ полностью привиты от ковида

Именно этот показатель долгое время был решающим для применения ограничительных мер в борьбе с коронавирусной инфекцией на федеральном и земельном уровнях, напоминает агентство AFP. Сегодня, в связи с прогрессом в вакцинации, определяющим становятся другие показатели: в частности, загруженность больниц коронавирусными пациентами.

В Германии от коронавируса полностью привиты более 66 процентов населения. Свыше 69 процентов жителей страны получили как минимум одну прививку от ковида.

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