Президент США пообещал Тайваню защиту от Китая в случае вторжения

Джо Байден подчеркнул , что "у США есть обязательства это сделать". В Китае посоветовали Белому дому "не посылать неверные сигналы силам независимости Тайваня", чтобы не нанести ущерба китайско-американским связям.

Соединенные Штаты будут защищать Тайвань, если остров подвергнется нападению со стороны Китая. Об этом заявил президент США Джо Байден в четверг, 21 октября, на встрече с избирателями, организованной медиакомпанией CNN в Балтиморе. "У США есть обязательства это сделать", - заявил глава Белого дома, отвечая на вопрос о защите Тайваня.

Заявление Байдена противоречит давней политике США, известной как "стратегическая двусмысленность", когда Вашингтон помогает выстраивать оборону Тайваня, но не обещает явным образом прийти на помощь острову. Эта политика направлена ​​на сдерживание китайского вторжения, а также на удержание Тайваня от официального провозглашения независимости, что Пекин считает красной линией, напоминает агентство AFP.

"Я не хочу холодной войны с Китаем. Я просто хочу, чтобы Китай понял, что мы не собираемся отступать, что мы не собираемся менять свои взгляды", - подчеркнул президент США.

Китай призвал не посылать "неверные сигналы"

Комментируя слова Байдена, Пекин настоятельно призвал США "не посылать неверные сигналы силам независимости Тайваня, чтобы не нанести серьезного ущерба китайско-американским связям, миру и стабильности в Тайваньском проливе". С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, которого цитирует агентство Reuters.

Напряженность между Тайванем и Китаем сегодня достигла максимума за более чем 40 лет, заявил ранее в октябре министр обороны Тайваня Чиу Гоченг. По его словам, Китай будет в состоянии организовать "полномасштабное" вторжение к 2025 году.

В начале октября тайваньское Минобороны несколько раз сообщало о вторжении военных самолетов Китая в воздушное пространство страны. Среди прочего в этих акциях участвовали истребители Shenyang J-16 и SU-30, а также бомбардировщики Xian H-6, способные нести ядерные боеголовки.

Тайвань объявил об отделении от материкового Китай в 1949 году во время гражданской войны. Официально КНР считает остров частью страны. США признают суверенитет Пекина над этой территорией, но считают статус Тайваня неурегулированным.

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