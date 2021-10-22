Разведслужбы США: Глобальное потепление - угроза нацбезопасности

Это первый случай, когда спецслужбы США представили свою оценку последствиям изменения климата. Отчет опубликован примерно за десять дней до начала конференции ООН по климату в Глазго.

Разведывательные службы США впервые подготовили специальный отчет о последствиях изменения климата, в котором глобальное потепление было признано угрозой национальной безопасности. Рассекреченную версию документа опубликовало в четверг, 21 октября, Управление директора национальной разведки (ODNI). "По нашей оценке, изменение климата будет все больше усугублять риски для интересов национальной безопасности США", - говорится в докладе, представленном главой управления Эврил Хейнс.

В документе выделены 11 стран, которые, по оценкам спецслужб США, "наиболее уязвимы" с точки зрения способности подготовиться к экологическим и социальным кризисам, вызванным изменением климата, и реагировать на них. Среди них особую обеспокоенность вызывает Афганистан, из-за жары, засухи, недостатка воды и неэффективного правительства.

В докладе отмечены различия в подходах к решению проблемы изменения климата, и говорится, что страны, которые полагаются на экспорт ископаемого топлива для поддержки своей экономики, "будут продолжать сопротивляться быстрому переходу к миру с нулевым выбросом углерода, потому что они опасаются экономических, политических и геополитических издержек, связанных с этим". Как фактор напряженности, отмечается и тот факт, что государства "будут вести борьбу за контроль над ресурсами и доминирующими новыми технологиями, необходимыми для перехода к чистой энергии". В этой связи в докладе, в частности, упоминается Китай.

Кроме того, обращено внимание на усиления стратегической конкуренции в Арктике. Арктические и неарктические государства "почти наверняка повысят свою конкурентоспособность, поскольку регион станет более доступным из-за повышения температуры и уменьшения ледникового покрова".

Цели Парижского соглашения по климату не будут достигнуты

В отчете указывается, что цели, поставленные Парижским соглашением по климату – добиться долговременного ограничения роста температуры не более 1,5 градусов - с "высокой степенью вероятности" не будут достигнуты.

Отчет опубликован примерно за десять дней до начала конференции ООН по климату в Глазго. Это первый случай, когда спецслужбы США представили свою оценку последствиям изменения климата.

Президент США Джо Байден сделал борьбу с глобальным потеплением одной из главных целей своей политики, напоминает агентство AFP. Белый дом уже заявил, что министерства и агентства, отвечающие за безопасность США, будут включать анализ последствия изменения климата в свои планы. Кроме разведслужб, это касается, в частности, Пентагона и Министерства внутренней безопасности, отвечающего за охрану границы.

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