"В странах Балтии идет гибридная атака из Беларуси". ЕС обсудит на саммите новые санкции против Лукашенко

Евросоюз рассмотрит на саммите 22 октября дальнейшие шаги для пресечения нелегальной миграции в ЕС через Беларусь. Одним из вариантов может стать введение экономических санкций против Минска, сказала канцлер ФРГ Меркель, передает DW.

Евросоюз на саммите в Брюсселе 22 октября рассмотрит возможность введения новых санкций против Беларуси с целью пресечения нелегальной миграции в Европу через территорию этой страны. "Тема миграции стала еще более актуальной для Польши, Литвы и Германии из-за гибридных акций, предпринимаемых президентом Лукашенко. Мы поговорим о том, какие еще виды санкций, экономических санкций, мы можем принять, чтобы ясно показать, что мы осуждаем этот вид торговли людьми", — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам в четверг, 21 октября.

Со своей стороны премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предупредил, что если Евросоюз не будет защищать свои внешние границы, то шенгенская зона окажется под угрозой. "В Латвии, в странах Балтии, мы видим сейчас гибридную атаку из Беларуси. Она беспощадна и беспрерывна. Беларусь доставляет людей из третьих стран на свою территорию, и этих людей поощряют и проталкивают через границу в Европу. Это недопустимое поведение. Как демократии мы обязаны защищать наши границы", — подчеркнул Кариньш.

С августа в Германию через Беларусь нелегально прибыли уже более 4,3 тыс. мигрантов преимущественно из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Между тем за весь период с января по июль 2021 года в ФРГ проникли по "белорусскому маршруту" лишь 26 человек. В августе число нелегалов подскочило до 474, а в сентябре — до 1914 человек. Глава МИД ФРГ Хорст Зеехофер выразил мнение, что ключ к решению проблемы миграции по "белорусскому маршруту" находится у России.

Двухдневной саммит ЕС открылся в четверг, 21 октября, в Брюсселе. В первый день его участники, среди прочего, обсуждают проблему резкого роста цен на энергоносители, в частности на газ. В пятницу в центре внимания глав государств и правительств стран Евросоюза окажутся миграционная политика и цифровые технологии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!