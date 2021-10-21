ЕСПЧ запретил высылать из России участника акции протеста в Беларуси

Европейский суд по правам человека запретил России экстрадировать в Беларусь участника акции протеста 2020 года Вадима Дубойского. 21 октября в апелляционном суде Москвы состоится рассмотрение жалобы адвоката Дубойского.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил России экстрадировать в Беларусь 31-летнего уроженца Бреста Вадима Дубойского, которого на родине обвиняют по статье об участии в массовых беспорядках. Об этом в четверг, 21 октября, сообщила со ссылкой на сестру Дубойского интернет-газета Naviny.by, которую выпускает белорусское информационное агентство БелаПАН.

По данным издания, в четверг в первом апелляционном суде Москвы состоится рассмотрение жалобы адвоката Дубойского на выдачу брестчанина в Беларусь. ЕСПЧ запретил экстрадицию Дубойского, так как согласился с доводами защиты о преследовании и возможности применения пыток к белорусу, сказала сестра мужчины.

Россия хочет экстрадировать Дубойского

В начале сентября Белгородский областной суд постановил экстрадировать Дубойского в Беларусь. По словам правозащитников, на родине активисту грозит до восьми лет лишения свободы. В августе 2020 года Дубойского задержали и избили в Бресте белорусские силовики, но отпустили без протокола. После того как мужчина зафиксировал побои, на него завели дело за массовые беспорядки. Осенью 2020 года он уехал в Россию, где был задержан по запросу белорусских властей. Сейчас Дубойский находится в СИЗО Белгорода.

После выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года в стране прошла волна массовых акций протеста. Участники акций требовали проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, к ним присоединились рабочие предприятий, объявившие забастовку. Силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость к протестующим. В первые же дни акций, по данным МВД, по всей стране были задержаны почти 7 тыс. человек, как минимум двое погибли.

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