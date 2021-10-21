ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины "Спутник V"

В Российском фонде прямых инвестиций, занимающемся продвижением Sputnik V за рубежом, ожидают одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие месяцы. В Европе разрешение может быть получено в мае-июне 2022 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила процедуру одобрения для экстренного применения разработанной в России вакцины от коронавируса "Спутник V". Это следует из обновления в реестре вакцин, который ведет ВОЗ. "Как и в случае с другими вакцинами-кандидатами, ВОЗ продолжает оценивать "Спутник V" с разных производственных площадок и опубликуют решения о ее статусе EUL (Список экстренного использования), когда будут доступны все данные и процедура будет завершена", - говорится в ответе организации на вопрос агентства Reuters в четверг, 21 октября.

ВОЗ прервала проверку в июле, когда ее эксперты выявили нарушения на одном из российских предприятий, где производится вакцина. С тех пор производитель уведомил организацию, что смог устранить проблемы, выявленные экспертами.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением Sputnik V за рубежом сообщил, что группа инстпекторов ВОЗ должна посетить Россию в ближайшее время для проведения "всех необходимых проверок и получения всех документов" по вакцине. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в интервью CNN, что ожидает одобрения Sputnik V со стороны ВОЗ в ближайшие месяцы.

Решение по Sputnik V в ЕС примут в будущем году

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) примет решение об одобрении "Спутник V", не ранее чем в начале будущего года. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, агентству Reuters, завершить проверку до конца нынешнего года невозможно, так как до сих пор не хватаетвсех необходимых данных. Если они будут поданы к концу ноября, EMA сможет завершить аудит в первом квартале 2022 года. Соответственно, решение может быть принято уже в мае или июне.

Первая в мире

Вакцина "Спутник V" - комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции была разработаеа российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Она была зарегистрирована 11 августа 2020 года Минздравом РФ, на основании результатов первой и второй фазы клинических исследований, став первой в мире официально принятой вакциной от коронавируса.

Согласно российским данным, Sputnik V разрешена к применению в 70 государствах, в 13 странах – вакцина производится по российским технологиям.

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