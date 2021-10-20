Европарламент присудил Навальному премию Сахарова

Европарламент определил лауреата премии Сахарова 2021 года. Им стал российский оппозиционер Алексей Навальный, которого евродепутаты назвали "главным политическим оппонентом" Путина.

Российский оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом премии Сахарова 2021 года, вручаемой Европарламентом за свободу мысли. Присудить эту премию ему в среду, 20 октября, решил президиум Европарламента, куда входят спикер и главы всех фракций. Об этом сообщила в Twitter фракция Европейской народной партии.

Вручение награды состоится 15 декабря на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге, сообщает корреспондент DW. Поскольку Навального содержат в колонии в России, то премию за него, скорее всего, получит кто-то из его близких или родственников.

За что Навальному присудили премию Сахарова

Алексея Навального на премию имени Андрея Сахарова выдвинули крупнейшая фракция Европарламента Европейская народная партия (ЕНП) и третья по количеству депутатов фракция "Обновить Европу" - "за его мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека". Навального они назвали "главным политическим оппонентом" президента России Владимира Путина.

Евродепутаты отмечали, что оппозиционер приобрел "международную известность", организовывая демонстрации, баллотируясь на выборах и выступая за "реформы против коррупции в России, против Путина и его правительства". Они напомнили об отравлении Навального, тюремном сроке, который он отбывает в колонии, а также запрете основанных им организаций, включая Фонд борьбы с коррупцией.

В 2019 году Навального уже номинировали на премию Сахарова, но тогда он не попал даже в шорт-лист. В этом году, кроме Навального, в тройку финалистов премии Сахарова вошли 11 афганских женщин и боливийский политик Жанин Аньес.

Премия Европарламента имени Сахарова

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европарламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро. В 2020 году премию получила белорусская оппозиция, а в 2018 году - украинский режиссер Олег Сенцов, которого в то время удерживали в тюрьме в России.

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