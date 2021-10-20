МВД Беларуси предложило лишать гражданства уехавших за рубеж белорусов

Белорусов, которые уехали за границу и нашли там работу в "интересах западных стран", необходимо лишать гражданства, заявил начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Вячеслав Орловский.

"Люди, которые сбежали из нашей страны, ненавидят ее и сегодня работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами", – сказал Орловский в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

"Если они отвернулись от страны, почему страна не может отвернуться от них? В результате они не смогут приехать в Беларусь в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах, общественно-политической жизни государства", – отметил силовик.

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Он подчеркнул, что эта норма применяется только к тем, кто получил паспорт в зрелом возрасте, а не при рождении, и предложил распространить ее на все категории граждан без исключения.

Орловский напомнил, что в июне вступили в силу изменения в закон о гражданстве.

"С этого момента лица, которые приобрели белорусское гражданство, могут его утратить, если по приговору суда они будут признаны виновными в совершении ряда преступлений – экстремистских, террористических либо причиняющих тяжкий вред интересам Беларуси", – сказал Орловский.

Ранее стало известно, что МВД планирует привлекать белорусов к уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы и чаты, признанные экстремистскими. Наказание по статье об экстремизме предусматривает до 7 лет лишения свободы. 12 октября белорусское правительство приняло постановление "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма".

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