"Я не согласен с тем, что политики хотят шантажировать Польшу и грозить ей", — указал Моравецкий.

Заявление польского премьера прозвучало на фоне подготовки Еврокомиссией судебного иска против правительства Польши. Иск касается возможного несоответствия конституции республики с европейским законодательством. Конституционный суд (КС) Польши в четверг, 7 октября, признал примат законодательства этой страны над законами Евросоюза. Отдельные положения законодательства ЕС несовместимы с Конституцией Польши, постановил суд. По мнению судей, членство страны в Евросоюзе не дает органам ЕС верховенства в судебной сфере и не означает передачу Варшавой своего суверенитета.

Еврокомиссия может оспорить решение КС Польши

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Это решение вызвало жесткую критику со стороны руководящих органов Евросоюза. "Мы не можем позволить, и мы не позволим ставить под угрозу наши общие ценности. Комиссия будет действовать. И все опции вам известны", — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании Европарламента.

По ее словам, ЕК может юридически оспорить решение конституционного суда Польши, задействовать условный механизм финансирования и другие финансовые механизмы или задействовать статью 7 договора о Европейском Союзе, в которой подразумевается констатация угрозы нарушения одним из государств-членов общих ценностей ЕС. В случае подобной констатации может быть принято решение о приостановлении определенных прав этого государства.

Европарламент намерен задействовать механизм верховенства права


Депутаты Европарламента тем временем хотят использовать так называемый механизм установления условий верховенства закона, который позволяет приостановить выделение средств Евросоюза в случае обнаружения серьезного злоупотребления бюджетом блока и средствами на восстановление после пандемии.

Механизм верховенства права действует в ЕС с начала 2021 года. Он предусматривает право Еврокомиссии сокращать выдачу средств из общего бюджета тем странам, в которых существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушения верховенства права.

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