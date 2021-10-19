Латвия вводит локдаун до 15 ноября: комендантский час, закрытые магазины и удаленная учеба

Кризисный совет под руководством премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша в понедельник принял решение ввести жесткие меры по борьбе с распространением Covid-19.

Кабинет министров должен утвердить пакет мер на чрезвычайном заседании в среду, 20 октября. В случае позитивного решения они вступят в силу 21 октября. Кариньш заявил, они будут действовать в течение четырех недель, до 15 ноября.

Какие решения приняло правительство

Локдаун с 21 октября по 15 ноября.

С 20:00 до 5:00 вводится комендантский час.

Осенние каникулы продлены на одну неделю. После 1 ноября 1-3 классы будут учиться в школе, остальные уходят на удаленное обучение еще на две недели.

Продолжают работать детсады (дежурные группы).

Обучение в вузах и профессиональных учебных заведениях будет идти удаленно.

Будут закрыты все магазины, кроме тех, которые обеспечивают продажу товаров первой необходимости.

Будет ограничено предоставление услуг (в том числе, будут закрыты парикмахерские, салоны красоты и заведения общественного питания)

Будут запрещены спортивные, развлекательные и культурные мероприятия (кино, театр, концерты).

Будут введены ограничения на собрания, а также лимиты на передвижение людей из разных домохозяйств в одном автомобиле.

Ограничения на путешествия для латвийцев пока не вводятся. По словам Кариньша, сейчас жители Латвии более опасны для других стран, чем иностранцы для латвийцев.

Программы помощи, в том числе пособия по простою, будут восстановлены, отметил Кариньш. По его словам, решение будет принято в ближайшие дни.

Кариньш и Павлютс принесли извинения всем вакцинированным жителям Латвии. Они признали, что процесс вакцинации в стране фактически провалился, и это стало причиной для введения ограничений. "Многим это может показаться непонятным — почему у нас так, а в Дании и Ирландии наоборот. Причина в том, что в процесс вакцинации не получился таким, как мы задумывали", — заявил Кариньш.

После 15 ноября правительство планирует возобновить работу магазинов, поставщиков услуг, разрешить частные и публичные мероприятия. Но сначала это будет сделано в "зеленом режиме" — для людей, которые могут предъявить сертификат о прививке или перенесенном заболевании. При этом остается в силе требование обязательной вакцинации к работникам госсектора и тех работников частного сектора, которые подвержены риску заражения и/или могут заразить коллег или клиентов.

Действующие в данный момент ограничения позволили сократить количество контактов в обществе на 5-10%. Министерство здравоохранения полагает, что этот показатель должен составлять как минимум 40%. Сейчас инфекция распространяется неконтролируемо, в больницах уже более 1100 пациентов с Covid-19. Предполагается, что из-за постоянной перегруженности больниц плановые услуги придется остановить на три месяца. Общее количество умерших в связи с Covid-19 в этом случае составит несколько тысяч человек.

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