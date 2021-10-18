"Ни одной новой детали": Зеленский впервые прокомментировал "Архив Пандоры"

Президент Украины утверждает, что ни он, ни его партнеры по "Кварталу 95" не занимались отмыванием денег. В то же время Владимир Зеленский не отрицает использование офшоров, пишет DW.

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что ни он, ни представители студии "Квартал 95" не занимались отмыванием денег. Впервые комментируя в воскресенье, 17 октября, расследование "Архив Пандоры", глава украинского государства отметил что не увидел в нем "ни одной новой детали".

"В 2019 году все то же кино я видел на каналах олигарха Порошенко (экс-президента Петра Порошенко. — прим. ред.), который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, никакой "грязи" нет, — заявил Зеленский в интервью телеканалу ICTV. "Все это старая история", — добавил он. "Радует, что я не увидел ни одной новой детали. Это указывает на то, что с 2019 года товарищ Петро так ничего и не нашел на меня как на президента Украины", — отметил политик.

Зеленский подчеркнул, что и он, и сотрудники студии "Квартал 95" строили бизнес "без бюджетов", "без государства" и "с нуля".

Зеленский не отрицал наличие офшоров



В то же время украинский президент не опроверг информацию об использовании офшорных компаний в 2012 году.

"Во времена Януковича все структурировали свой бизнес, особенно бизнес, связанный со СМИ. Все каналы имели компании за рубежом, абсолютно все. Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла (…) Налоговая ходила к нам если не ежедневно, то еженедельно, и для таких вещей было… (это) называлось "структурирование бизнеса" студии "Квартал 95", — пояснил глава государства.

Журналисты издания "Слідство.інфо", проанализировав документы расследования "Архив Пандоры" (Pandora Papers), проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), нашли подтверждение тому, что с 2012 года офшорные фирмы Зеленского и его команды получили от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским, 40 миллионов долларов США.

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