США могут поставить Турции истребители F-16 вместо F-35

Изначально Анкара хотела приобрести 100 новейших истребителей F-35. Но США аннулировали сделку по их поставкам в связи с тем, что Турция, будучи членом НАТО, приобрела у России системы ПВО C-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что США предложили его стране закупить истребители F-16. Для этого можно было бы перенаправить 1,4 млрд долларов, которые Турция уже перечислила для запланированной ранее закупки истребителей F-35, заявил турецкий лидер в воскресенье, 17 октября, в Стамбуле.

Изначально Анкара хотела приобрести 100 новейших истребителей F-35. Но США аннулировали сделку по их поставкам в связи стем, что Турция, будучи членом НАТО, приобрела у России системы противоракетной обороны C-400, чем вызвала недовольство в альянсе. Вашингтон даже ввел тогда санкции против турецкого министерства обороны.

Напряженность в отношениях Турции и США, а также других стран – членов НАТО сохраняется уже давно - в том числе, из-за сделок Анкары с Москвой и ее роли в сирийском конфликте.

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