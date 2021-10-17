Covid-19 в Латвии: в больницах все больше русскоязычных

Во время третьей волны пандемии коронавируса в латвийских больницах все больше Covid-пациентов, и медики заметили чёткую тенденцию: большинство поступающих — русскоязычные. Это Rus.LSM подтвердили в больнице Страдиня.

В больнице Страдиня на сегодняшний день открыты уже 3 отделения для пациентов с Covid- инфекцией. Там лечатся около сотни больных. Большая часть поступила за последние 3 недели. И, как говорят в больнице, прослеживается явная тенденция.

«Действительно, за последнюю неделю я уже начала понимать, что это очень бросается в глаза. Четыре из пяти пациентов — русскоговорящие. У нас ощущение, что эта группа пациентов не такие, которые против вакцинации, но это пациенты, которые как-то не услышали эту информацию. С ними недостаточно, может, говорили», — отметила Зайга Кравале, старший пульмонолог Клинической университетской больницы им. П. Страдиня.

Врачей волнует не язык, на котором общаются пациенты, а то, что русскоязычное население хуже информировано о вакцинации и болезни. В Восточной больнице Rus.LSM не предоставили информацию о том, на каком языке говорят пациенты, но, по неофициальным данным, ситуация может быть схожей с положением дел в больнице Страдиня.

«Русскоязычное население получает информацию из других источников, и, очевидно, эти источники не слишком правильные, или не дают хорошую информацию о том, что делать. И они не пользуются информацией, которая предлагается на национальном языке», — отметил Евгений Калейс, руководитель Латвийского общества больниц.

Как показал недавний опрос исследовательского центра SKDS, среди русскоязычных — по сравнению с латышами — больше тех, кто считает вакцинацию от Covid-19 опаснее самой болезни: среди русскоязычных таких респондентов насчитывается 30%, а среди латышей — 22%. В свою очередь, мнение, что болезнь опасней вакцинации, высказали 58% опрошенных латышей — и только 46% русскоязычных.

«Это вопрос больше, мне кажется, государственного уровня: как достичь того, что все живущие здесь в Латвии могут получить для себя понятную информацию здесь, а не где-то в другой стране», — указала Кравале.

«Мы работали и работаем активно со всеми русскими массмедиа …. радио, телевидение, газеты, проводили семинары — и будем продолжать прикладывать усилия, чтобы достучаться. Но нельзя не отметить, что достучаться нелегко», — добавил Инга Васильева, представитель Национальной службы здравоохранения.

В Национальной службе здравоохранения призывают молодых русскоязычных говорить с родителями, бабушками и дедушками о необходимости вакцинации.

Правительство в связи с небывалым ростом заболеваемости коронавирусом и огромной нагрузкой на стационары объявило чрезвычайную ситуацию на три месяца, начиная с 11 октября. Наряду с объявлением режима ЧС в силу вступил и ряд жестких ограничений для борьбы с распространением Covid-19. В основном они относятся к невакцинированным. Новые правила будут действовать по 11 января 2022 года включительно.

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