США пообещали компенсации жертвам авиаудара в Кабуле

США предложили денежные компенсации родственникам 10 афганцев, убитых по ошибке в результате авиаудара в Кабуле незадолго до окончательного ухода американских военных из Афганистана. Среди погибших - семеро детей.

США предложили денежные компенсации родственникам 10 афганцев, убитых по ошибке в результате авиаудара в Кабуле незадолго до окончательного ухода американских военных из Афганистана. Среди погибших - семеро детей.

На прошлой неделе семьи жертв пожаловались, что американские власти до сих пор с ними не связывались, чтобы лично извиниться и обсудить компенсации.

В пятницу предложение компенсации сделал заместитель министра обороны США Колин Каль в разговоре с главой благотворительной организации Nutrition and Education International Стивеном Квоном.

В этой организации работал один из убитых, Замаири Ахмади. Другой из убитых взрослых, Ахмад Насер, служил переводчиком у американских военных.

В Пентагоне также заявили, что работают над переселением в Америку родственников жертв.

Замминистра обороны США снова признал, что нанесенный 29 августа удар беспилотника был ошибкой, а погибшие не были связаны с "Исламским государством" (запрещенная в России в террористическая организация) и не представляли угрозы для американских военных.

Изначально американские военные утверждали, что удар беспилотника уничтожил автомобиль со взрывчаткой, который боевики ИГ готовили к теракту возле кабульского аэропорта.

За три дня до того фанатики уже провели теракт у аэропорта: тогда от взрыва смертника погибли 170 афганцев и 13 морских пехотинцев США.

Возле кабульского аэропорта тогда скопились тысячи афганцев и и граждан западных стран, бежавших от захватившего власть в стране "Талибана" (организация запрещена в России).

Американские военные признали ошибку уже некоторое время назад.

Генерал Кеннет Маккензи рассказал в сентябре журналистам, что разведка следила за тем автомобилем восемь часов. Вначале его видели в месте, которое американцы считали одной из баз боевиков афганского крыла ИГ.

Затем автомобиль отправился в сторону аэропорта. В какой-то момент камеры дрона-разведчика показали, что мужчины загружают в багажник нечто, что американцы сочли взрывчаткой. Позже оказалось, что это были канистры с водой.

Удар, который генерал Маккензи назвал трагической ошибкой, был нанесен, когда Замаири Ахмади припарковал машину рядом со своим домом в трех километрах от аэропорта.

За взрывом ракеты последовал еще один взрыв, который американские военные поначалу сочли доказательством, что в машине была взрывчатка. Однако позже расследование показало, что взорвался, скорее всего, баллон с бытовым газом.

У всех убитых были американские визы и они надеялись эвакуироваться через аэропорт, как это смогли сделать при помощи солдат и авиации США и еще нескольких стран десятки тысяч других афганцев и работавших в Афганистане иностранцев.

Ранее извинения родственникам принес министр обороны США Ллойд Остин.

Племянник Ахмади, 22-летний Фаршад Хайдари сказал агентству Франс пресс в Кабуле, что ему извинений американских военных недостаточно: "Пусть приезжают сюда и лично просят прощения!"

Последние американские солдаты покинули кабульский аэропорт и Афганистан 31 августа, как и обещал президент США Джо Байден.

За две с половиной недели с момента взятия талибами Кабула и до 31 августа транспортная авиация США, Британии, Германии и других стран смогла вывезти из кабульского аэропорта за пределы Афганистана более 124 тысяч афганцев и работавших в Афганистане иностранцев.

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