Евросоюз осудил перепись населения Россией в аннексированном Крыму

Москва с помощью переписи и военного призыва пытается легитимировать аннексию Крыма, указали в Брюсселе. Евросоюз пообещал, что его позиция о непризнании аннексии Крыма Россией останется неизменной.

Евросоюз осудил объявленную Россией перепись населения в аннексированном Крыму и недавний призыв крымчан в российскую армию. Эти меры призваны легитимировать незаконную аннексию полуострова и еще сильнее подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС в пятницу, 15 октября, в Брюсселе.

Брюссель призывает Москву прекратить нарушение международного права и международных гуманитарных норм в Крыму. Европа будет и впредь оставаться приверженной непризнанию аннексии и прилагать усилия с целью ее прекращения, подчеркнул представитель.

Санкции ЕС против России

Только 11 октября Евросоюз расширил санкции против России в связи с конфликтом вокруг Украины. Штрафные меры были приняты в отношении еще восьми человек - судей, прокуроров и силовиков, которые несут ответственность за применение российских законов в Крыму и Севастополе. В целом, в санкционном списке ЕС числятся уже 185 физических и 48 юридических лиц. В их отношении действуют визовые запреты, их имущество в ЕС заморожено.

Россия планирует c 15 октября по 14 ноября провести перепись населения в Крыму. Кроме того, 1 октября в Крыму был объявлен очередной призыв в российскую армию. По сообщениям украинских СМИ, со времени аннексии Крыма в марте 2014 года в российскую армию были призваны уже более 30 тыс граждан Украины.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!