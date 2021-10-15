Минск закрывает въезд для мигрантов

С этой недели Беларусь ужесточила правила въезда для граждан Сирии, Египта, Афганистана, Пакистана, Йемена, Ирана и Нигерии. Они больше не могут - как раньше - получить визу прямо в аэропорту Минска. Теперь им нужно будет обращаться в консульства и посольства Беларуси в своих странах.

Официально белорусские власти это решение не комментировали - на изменения обратили внимание туристические агентства.

Именно на эти страны приходится основной поток беженцев, которые потом стремятся попасть в Литву и Польшу. Количество таких мигрантов выросло по сравнению с прошлыми годами в сотни раз (это приблизительная оценка, точное количество мигрантов, прибывших в Беларусь, не известно) - и Евросоюз обвинял президента Александра Лукашенко в ведении "гибридной войны". Сам Лукашенко отвечал на это, что после введения западных санкций у Беларуси нет средств на то, чтобы решать проблему мигрантов самостоятельно.

Опрошенные изданием Zerkalo.io эксперты сошлись в том, что Беларусь не ожидала такого жесткого отпора от стран Запада. Они разворачивают мигрантов и возвращают их - несмотря на то, что в Варшаве и Вильнюсе проходили митинги в их защиту. Как следствие Беларусь, тем более накануне наступления холодов, сама захлебывается от потока беженцев. Они живут в Минске в торговых центрах, на вокзале, в подъездах домов, у них огромные проблемы с питанием и получением медицинской помощи.

"Риск различных эксцессов растет, и вполне вероятно, наличие "гостей" вызывает серьезное недовольство белорусов. Эту лавочку нужно сворачивать, особенно если учитывать, что ожидаемого эффекта от миграционного кризиса для Лукашенко нет", - говорит, в частности, политический аналитик Егор Лебедок.

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