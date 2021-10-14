Суд отправил "пермского стрелка" в СИЗО на 2 месяца

Дзержинский районный суд Перми согласился с позицией следствия и распорядился поместить подростка, устроившего стрельбу в университете, в СИЗО до 13 декабря. По сведениям СМИ, стрелок признал вину.

Дзержинский районный суд Перми постановил отправить в следственный изолятор до 13 декабря Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Такое решение суд принял на выездном заседании в краевой клинической больнице в четверг, 14 октября. Именно в этом медучреждении проходит лечение молодой человек, раненый при задержании.

По данным СМИ, Бекмансуров признал свою вину. Следствие ходатайствовало о его отправке в СИЗО на 2 месяца, указав на возможность скрыться.

Утром 20 сентября 18-летний Бекмансуров застрелил шесть человек в университете в Перми. Ранения и травмы получили более 40 человек. Подросток, рассказавший о планировавшейся атаке на своей странице в соцсети "Вконтакте", объяснил свое поведение чувством ненависти. Он легально владел купленным оружием.

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