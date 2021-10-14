Полиция Норвегии: стрелок, убивший пятерых человек из лука, недавно принял ислам

Полиция Норвегии сообщила, что 37-летний мужчина, убивший накануне пятерых человек из лука, некоторое время назад принял ислам и попадал в поле зрения правоохранителей в связи с признаками радикализации, которые он проявлял.

По словам его адвоката Фредрика Ньюмана, он наполовину норвежец, наполовину датчанин, хотя сам себя он считает датчанином. Его имя пока не разглашается.

Очевидцы событий рассказали, что он передвигался хаотично и стрелял во всех, кто попадался ему на пути. Полиция обнаружила большое количество стрел, торчащими из стен домов.

Мотивы нападения пока неизвестны. Полиция пока не знает, можно ли квалифицировать его действия как теракт, хотя и не исключает такой возможности.

Адвокат стрелка сообщил, что его клиента более трех часов допрашивали в полицейском участке города Драмен, и что он идет на контакт с полицией и готов к сотрудничеству.

"Я понимаю, что многие напуганы, но очень важно подчеркнуть, что полиция полностью контролирует ситуацию", - заявила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг.

Как развивались события

Полиция сообщила, что в 18:13 по местному времени получила несколько сообщений, что по центру Кунгсберга передвигается вооруженный мужчина. Как выяснилось несколько позже, вооружен он был луком и стрелами.

По предварительной информации, подозреваемый начал стрельбу в супермаркете Coop Extra. В дальнейшем он перемещался в другие места.

По словам начальника городского отделения полиции Ойвинда Ааса, сначала нападавшему удалось выскользнуть из кольца полиции, но уже в 18:47, то есть через 34 минуты после начала стрельбы, он был арестован.

Полиция считает, что он действовал в одиночку, но пока воздерживается от комментариев. В ходе пресс-конференции Ойвинда Ааса заявил, что расследование только началось и оно будет масштабным.

Аас также добавил, что в Кунгсберг направлены дополнительные силы, включая полицейские подразделения из Осло, специалистов по взрывным устройствам и команды служб быстрого реагирования.

Мэр Кунгсберга Анне Санд сказала норвежской газете VG, что для города это стало настоящей трагедией: "Мы делаем все, что в наших силах", добавила она, также сообщив, что в одной из гостиниц города развёрнут центр помощи пострадавшим.

Вскоре после нападения Управление полиции Норвегии приказало сотрудникам по всей стране получить огнестрельное оружие. Как правило, полицейские в Норвегии огнестрельное оружие без особых причин не носят.

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