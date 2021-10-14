Суд приговорил главу "Альянса врачей" Васильеву к году ограничения свободы

Приговор Васильевой вынесен по "санитарному делу". Фигуранты, по версии следствия, провоцировали людей на нарушение коронавирусных мер, призывая выходить на акции в поддержку Навального.

Преображенский суд Москвы в четверг, 14 октября, приговорил главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву к одному году ограничения свободы по так называемому "санитарному делу". Васильевой запрещено выезжать за пределы Москвы, посещать массовые мероприятия и покидать свое постоянное место проживания с 22:00 до 06:00. Дважды в месяц она обязана отмечаться в надзорных органах.

Прокуратура ходатайствовала о назначении Васильевой наказания в виде ограничения свободы сроком на один год и восемь месяцев. Глава "Альянса врачей" своей вины не признала. Ее команда будет обжаловать приговор.

"Санитарное дело"

"Санитарное дело" было возбуждено в январе 2021 года. По версии следствия, фигуранты призывали выйти на акцию в поддержку Алексея Навального, чем провоцировали людей на нарушение коронавирусных ограничений.

В деле десять фигурантов: Олег Степанов, Любовь Соболь, Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, Николай Ляскин, муниципальный депутат Дмитрий Барановский, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн.

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