Из-за положительного результата экспресс-теста Левитса отменена его встреча с новым президентом Эстонии Аларом Карисом. Левитс лично позвонил эстонскому президенту.
Тем не менее, визит Кариса в Латвию не отменен. Его примет глава Сейма Инара Мурниеце.
Левитс весной этого года стал "амбассадором вакцинации" вместе с другими государственными лидерами, публично привившись вакциной AstraZeneca.
63-летний Алар Карис был избран президентом Эстонии 31 августа и вступил в должность 11 октября, сменив на этом посту Керсти Кальюлайд.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!