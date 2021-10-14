У президента Латвии положительный результат экспресс-теста на коронавирус

В среду, 13 октября, вечером президент Латвии Эгилс Левитс вернулся из Швеции и сделал экспресс-тест на Covid-19. Результат оказался положительным, сообщает пресс-служба президента.

Из-за положительного результата экспресс-теста Левитса отменена его встреча с новым президентом Эстонии Аларом Карисом. Левитс лично позвонил эстонскому президенту.

Тем не менее, визит Кариса в Латвию не отменен. Его примет глава Сейма Инара Мурниеце.

Левитс весной этого года стал "амбассадором вакцинации" вместе с другими государственными лидерами, публично привившись вакциной AstraZeneca.

63-летний Алар Карис был избран президентом Эстонии 31 августа и вступил в должность 11 октября, сменив на этом посту Керсти Кальюлайд.

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