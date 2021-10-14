В Норвегии мужчина убил из лука пять человек

По меньшей мере пять человек погибли и двое получили ранения от руки лучника в центре норвежского Конгсберга. Подозреваемый в совершении преступления взят под стражу.

Мужчина, вооруженный луком и стрелами, убил по меньшей мере пять человек и ранил еще двоих в норвежском Конгсберге, расположенном в 80 километрах к юго-западу от столицы Осло. Предполагаемый преступник был арестован после нападения, сообщил официальный представитель полиции Эйвинд Аас на пресс-конференции вечером в среду, 13 октября. По имеющейся информации, преступник был один. Другие подозреваемые не разыскиваются. Полиция не исключает террористической подоплеки.

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Теракт не исключается

"Учитывая последовательность событий, естественно, необходимо проверить, не был ли это теракт", - заявил Аас на другой пресс-конференции вечером 13 октября. Однако, по его словам, подозреваемого еще не был допросили. "Пока еще слишком рано комментировать его мотивы". Следователи не исключают никаких версий, указал пресс-секретарь.

Согласно сведениям полиции, инцидент произошел примерно в 18.15 в центре города. Подозреваемый совершил нападение в нескольких местах, включая супермаркет, куда он проник примерно в 18:30. Он был арестован приблизительно через пятнадцать минут после совершения преступления, а затем доставлен в полицейский участок в соседнем городе Драммен. Как следует из репортажа телеканала TV2, у мужчины также был с собой нож и другое оружие. Полиция заявила, что предполагаемый преступник - 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге.

Несколько районов города были оцеплены, в городе крупный контингент спецназа и машин скорой помощи. На место происшествия также были направлены вертолет и команда саперов. Руководство норвежской полиции распорядилось выдать оружие всем сотрудникам по всей стране. Как правило, большинство норвежских полицейских не вооружены.

"Мы потрясены этими событиями", - сказала премьер-министр Эрна Сульберг.

Трагедии, произошедшие в последние годы

Десять лет назад Норвегия пережила самый серьезный теракт в современной истории страны. 22 июля 2011 года правый экстремист Андерс Беринг Брейвик убил восемь человек с помощью бомбы в правительственном районе Осло. Затем он переправился на остров Утойя и расстрелял 69 человек, большинство из которых были участниками летнего молодежного лагеря, организованного норвежской Рабочей партией.

Еще одна трагедия произошла в августе 2019 года. В это время расист Филипп Мансхаус совершил нападение на мечеть на окраине Осло. Ранее Мансхаус убил свою сводную сестру азиатского происхождения. В прошлом в Норвегии также было предотвращено несколько нападений исламистов.

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