В Москве открылось первое заседание Госдумы VIII созыва

На первом заседании Госдумы VIII созыва Вячеслав Володин вновь был избран спикером. Важнейшие комитеты возглавили представители "Единой России".

Первое заседание Госдумы РФ VIII созыва прошло во вторник, 12 октября. Его открыла депутат от партии "Единая Россия" 84-летняя Валентина Терешкова. По Конституции первое заседание Госдумы нового созыва должен открывать старший по возрасту депутат, однако 85-летний единоросс Владимир Ресин отказался от этого.

Как пишет газета "Коммерсант", ключевые предложения оппозиционных фракций были учтены, а большинство депутатов, занимавших в Госдуме VII созыва должности председателей комитетов, заняли посты зампредседателей.

Кто возглавил думские комитеты

В итоге 17 из 32 думских комитетов возглавили единороссы. Кроме прочего, они будут руководить комитетами по государственному строительству и законодательству, бюджету, безопасности и информационной политике. Коммунисты возглавят комитеты по делам СНГ, по аграрным вопросам, по развитию Дальнего Востока и по вопросам семьи.

Депутаты от ЛДПР будут руководить комитетами по международным делам, по труду, по местному самоуправлению, по физкультуре и спорту.

Партия "Справедливая Россия - За правду" получила комитеты по финансовому рынку и по делам национальностей, комитет по науке и высшему образованию, а также новый комитет по защите конкуренции.

Партия "Новые люди", впервые избранная в Госдуму, возглавит комитеты по туризму и по предпринимательству.

Спикером Госдумы VIII созыва был избран единоросс Вячеслав Володин, который занимал эту должность и в предыдущем составе нижней палаты парламента РФ. Первыми вице-спикерами стали Александр Жуков от "Единой России" и Иван Мельников от КПРФ. Они также занимали эти посты и в Госдуме VII созыва.

Шесть из девяти вице-спикеров Госдумы РФ - единороссы, в том числе Петр Толстой и Ирина Яровая.

Выборы в Госдуму РФ VIII созыва

Выборы в Госдуму VIII созыва прошли в России с 17 по 19 сентября. По их результатам представители "Единой России" получили 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, партия "Новые люди" - 13.

Кроме того, депутатами стали представители партии "Родина" Алексей Журавлев, "Гражданская платформа" - Рифат Шайхутдинов, Партии роста - Оксана Дмитриева, а также пять самовыдвиженцев.

По федеральному округу в Госдуму прошли 60 депутатов, 54 из них - от партии "Единая Россия".

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