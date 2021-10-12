Полиция Лондона прекратила расследование обвинений в сексуальных преступлениях в отношении принца Эндрю

Полиция Лондона прекращает расследование в отношении среднего сына королевы Елизаветы II принца Эндрю (герцог Йоркский), возбужденного на основании показаний американки Вирджинии Джуффре, которая утверждает, что в подростковом возрасте ее принуждали к сексу с принцем.

Близкий к герцогу источник сказал в комментарии агентству Пресс ассошиэйтед, что решение британской полиции логично и не удивительно.

"Несмотря на давление прессы и заявления о наличии новых доказательств, полиция Лондона пришла к выводу, что претензии недостаточны для дальнейшего расследования, — сказал источник в окружении принца Эндрю. — Герцог всегда решительно настаивал на своей невиновности и продолжает это делать".

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В Скотланд-Ярде заявили, что полиция завершила рассмотрение переданных ей прессой новых подробностей дела и постановила, что никаких дальнейших действий в отношении принца Эндрю предприниматься не будет.

При этом лондонская полиция выразила готовность сотрудничать с коллегами в США и заинтересованными организациями в дальнейшем расследовании эпизодов, связанных с Джеффри Эпштейном.

С чего все началось



Скандал разгорелся в начале 2019 года, когда шесть женщин дали показания против влиятельного американского миллиардера Джеффри Эпштейна. В июле того же года его арестовали и обвинили в продаже людей в сексуальное рабство, сексе с неcовершеннолетними и подкупе потенциальных свидетелей.

Эпштейну грозило до 45 лет тюремного заключения, но 10 августа 2019 года он был найден мертвым в своей камере. Обвинительный приговор так и не был вынесен, хотя его жертвы настаивали, чтобы он был наказан посмертно.

Вскоре после смерти Эпштейна одна из свидетельствовавших против него женщин, Вирджиния Джуффре, заявила, что в начале нулевых британский принц Эндрю неоднократно бывал участником фривольных вечеринок, устраиваемых американским миллиардером, и у нее лично трижды был с ним секс, хотя ей в тот момент было 17 лет.

В своих ранних показаниях Джуффре говорила, что поведение принца было обычным. "Он не был груб, ничего такого, просто сказал "спасибо" и еще какие-то такие приятные слова и ушел", — вспоминала женщина.

Позднее она заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны принца Эндрю. Сам принц всегда отрицал свою причастность к делам Эпштейна.

По словам герцога Йоркского, он познакомился с Эпштейном в 1999 году, когда тот был управляющим хедж-фонда, приглашал его поохотиться на фазанов в королевском поместье в Норфолке и сам бывал в особняке миллиардера в Нью-Йорке, но никогда не замечал ничего криминального в поведении Эпштейна и не подозревал ни о чем.

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