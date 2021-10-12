В Нюрнберге призвали наказать Лукашенко за преступления против человечности

Участники правовой конференции призвали возбудить в рамках универсальной юрисдикции уголовные дела против Лукашенко и лиц, причастных к преступлениям против человечности в Беларуси.

Есть предостаточно оснований для привлечения к уголовной ответственности в рамках универсальной юрисдикции Александра Лукашенко и чиновников, причастных к преступлениям против человечности в Беларуси, - таким был лейтмотив правовой конференции, которая прошла в немецком Нюрнберге 11 октября 2021 года по инициативе Народного антикризисного управления (НАУ).

Помимо места проведения, напоминавшего об истории наказания нацистских преступников, само название конференции прямо декларировало цели ее организаторов - "Преступления против человечества и признание Лукашенко террористом". DW собрала самое важное из выступлений участников.

Страшные цифры и свидетельства пострадавших в Беларуси

С приветствием к участникам конференции по видеосвязи обратилась экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая была представлена как национальный лидер. Она отметила, что принцип верховенства права сегодня больше не действует в Беларуси.

В стране правовой дефолт, констатировала Тихановская и в очередной призвала западные демократии поддержать создание международной платформы, на которой будут собираться, верифицироваться и сохраняться все свидетельства нарушения белорусскими властями международного гуманитарного права. Кроме того, она предложила продвигать использование универсальной юрисдикции для уголовного преследования Лукашенко, а также лишить Минск права голоса в ИКАО, Интерполе и других международных организациях.

Глава Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко, в свою очередь, нарисовал впечатляющую картину нарушения прав человека в Беларуси: 40 тыс человек подверглись арестам, тысячи - пыткам, 16 - погибли, закрыты все независимые газеты и 275 НКО, десятки тысяч белорусов уволены с работы по политическим мотивам. Латушко также напомнил, что Лукашенко в прошлом году отдал приказ убивать мирных демонстрантов. Оппозиционер призвал запустить процедуру "юридического преследования диктатора и его приспешников".

За цифрами - пытки, избиения и судебный произвол

О том, что скрывается за вышеназванными цифрами, на собственном примере пояснили Виталий Алейник и Ольга Павлова. Алейник рассказал, как его в день тайной инаугурации Лукашенко безо всяких причин и объяснений схватили в центре Минска неизвестные люди в гражданском, избили, бросили в автозак и доставили в изолятор на Окрестина. По его словам, там задержанных постоянно унижали и не оказывали им медицинскую помощь. На судебном процессе по его делу Алейник, оставаясь в изоляторе, присутствовал с помощью мобильного телефона, при этом все его протесты и ходатайства были отклонены и ему было вынесено наказание в виде 15 суток административного ареста.

Активистку инициативы "Страна для жизни" Ольгу Павлову, по ее словам, задерживали четыре раза. Павлова, занимавшаяся передачами политизаключенным и сама впоследствии ставшая политзаключенной, провела четыре месяца за решеткой (из них - 17 дней в карцере, 10 дней держала голодовку) и в феврале была приговорена к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Ее признали виновной в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них". В июле Павловой удалось бежать в Литву. "Режим Лукашенко и его пособники не остановятся", - предупредила она в своем выступлении и попросила усилить санкционное давление на Минск. По ее выражению, большинство белорусов готово голодать, лишь бы режим пал.

"Настало время перейти к реальным действиям"

На конференции в общей сложности успели выступить около двух десятков докладчиков - их речи были короткими, не более 10-15 минут. Исключение составил польский адвокат и правозащитник, специалист в области международного уголовного права Томаш Вилински, выступавший почти час. Он напомнил, что Польша первой из стран-членов ЕС возбудила уголовное дело по факту преступлений в Беларуси после выборов 2020 года. По оценке юриста, в случае сегодняшней Беларуси "мы имеем дело с политически мотивированным терроризмом", для чего Лукашенко использует весь госаппарат.

Как должностное лицо Лукашенко "совершил преступление, заключающееся в руководстве организованной вооруженной террористической группой, в которую входят сотрудники МВД, КГБ, ОМОНа и другие", добавил Вилински. И перечислил преступления, совершенные, по его мнению, этой группой - убийства, нанесение тяжких телесных повреждений, пытки, похищения людей. Адвокат считает, что следует создать специальный международный уголовный трибунал, который расследует все эти преступления.

Со своей стороны, Пятрас Ауштрявичюс, член Европарламента от Литвы, докладчик ЕП по Беларуси, заявил, что новая стратегия Брюсселя в отношении Минска подразумевает отказ от пошаговых действий в пользу более комплексных. Евродепутат предложил использовать принцип универсальной юрисдикции и возбудить уголовные дела против Лукашенко и белорусских чиновников. "Настало время перейти к реальным действиям. Только они могу повлиять на ситуацию в Беларуси", - уверен Ауштрявичюс.

Универсальная юрисдикция и ее особенности

Однако с универсальной юрисдикцией, похоже, не все так просто. По крайней мере во Франции, как следует из пояснения Махо Вансон, юриста парижской фирмы BOURDON & Associés. Она напомнила о принципах создания Нюрнбергского трибунала и объяснила, как механизм универсальной юрисдикции действует в ее стране.

Для его запуска нужно соблюдение четырех условий, одним из которых является временное или постоянное нахождение на территории Франции лица, в отношении которого начинается соответствующее уголовное расследование. А Лукашенко и его окружение мало путешествуют и не живут в ЕС, заметила Вансон. При этом она, однако, уточнила, что универсальная юрисдикция используется, если жертвой преступления является французский гражданин.

По итогам конференции - прямо в ходе общения ее ведущих спикеров с журналистами - была принята декларация из пяти пунктов, которую зачитал Владимир Астапенко, ответственный в НАУ за многостороннюю дипломатию.

В их числе - призыв к усилению международно-правового давления на режим Лукашенко и ускорению уже начатых и заведению новых уголовных дел по универсальной юрисдикции против тех, кто виновен в преступлениях против человечности в Беларуси; официальное международное непризнание Александра Лукашенко и его правительства; признание режима Лукашенко террористическим и внесение его самого в список террористов; создание международного трибунала ad hoc для расследования преступлений против человечества, совершенных в Беларуси режимом Лукашенко за все годы его правления.

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