Британские СМИ: агенты РФ похитили данные о вакцине AstraZeneca

Британское правительство "крайне серьёзно" относится к любым сообщениям о кибератаках и похищении интеллектуальной собственности. Так представитель премьер-министра Великобритании ответил на вопрос о том, соответствует ли действительности сообщение газеты The Sun о том, что агенты российских спецслужб похитили формулу производства вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной компанией AstraZeneca.

Представитель британского премьера подчеркнул, что не будет по существу комментировать материалы, связанные с работой спецслужб. Обвинений в адрес России он не выдвинул.

Таблоид The Sun, а вслед за ним ряд других британских СМИ, накануне вечером сообщил, что, по его данным, спецслужбы информировали членов британского кабинета о том, что в прошлом году некий российский агент лично похитил данные о вакцине у компании AstraZeneca, в том числе и данные о её производстве, которые, как утверждает газета, были использованы для создания российской вакцины "Cпутник V".

Обе вакцины – британская и российская – являются аденовирусными, то есть их принцип действия похож. При этом между ними есть и различия: в частности, в отличие от российской вакцины, вакцина AstraZeneca была разработана на основе аденовируса шимпанзе. "Спутник V" была зарегистрирована в России в августе прошлого года, а AstraZeneca получила регистрацию в Британии в декабре. Сама разработка этих вакцин, однако, началась ещё весной 2020 года, вскоре после начала пандемии.

В прошлом году сообщалось о кибератаках, которые, по мнению западных спецслужб, осуществляли российские хакеры с целью получить информацию о вакцинах.

В Российском фонде прямых инвестиций прокомментировали, что сообщения о краденных данных для изготовления "Спутник V" – "наглая ложь, основанная на анонимных источниках".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о том, могли ли российские шпионы украсть данные о вакцине, назвал The Sun "ненаучным изданием".

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