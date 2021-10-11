Навального в колонии поставили на профучет как экстремиста и террориста

Алексея Навального, отбывающего срок в колонии по делу "Ив Роше", сняли с профучета как склонного к побегу, но поставили на профучет как склонного к экстремизму и терроризму.

Оппозиционера Алексея Навального, отбывающего срок в колонии по делу "Ив Роше", сняли с профучета как склонного к побегу и одновременно поставили на учет как склонного к экстремизму и терроризму. Об этом он написал в Instagram в понедельник, 11 октября.

Сначала, по словам политика, он "не поверил своим ушам", когда тюремная комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы удовлетворить рапорт оперуполномоченного, предложившего снять его с профучета как склонного к побегу. Однако сразу после этого комиссия перешла ко второй части решения.

Исповедует экстремистскую идеологию

"Радость моя была такой бурной, что начальник даже попросил успокоиться и говорить, только когда разрешат. И добавил: "Подождите, мы еще не закончили", - продолжает оппозиционер. После этого докладчик зачитал еще один рапорт оперуполномоченного - о том, что осужденный Навальный "исповедует экстремистскую и террористическую идеологию". После этого комиссия единогласно проголосовала уже за то, чтобы поставить Навального на профучет как экстремиста и как террориста.

"Так что бирки, где мою физиономию перечеркивает красная полоса, я со всей одежды спорол. И пришил новые - с зеленой. И влился в многочисленные ряды мусульман, националистов и футбольных фанатов", - отметил оппозиционер, назвав это хорошей новостью.

Что изменится

"Экстремистский" и "террористический" профучеты не такие утомительные, как "побегушник", объяснил он - больше не будут проверять каждые два часа. "Опасался, что потребуют, чтоб я целовал портреты Путина и учил наизусть цитаты Медведева, но и этого не надо. Просто над моими нарами теперь висит табличка, что я террорист", - заключил он.

В сентябре Владимирский областной суд отклонил иск Навального к руководству ИК-2 о постановке на учет как склонного к побегу. Его адвокаты обжаловали это решение летом.

За что сидит Навальный

Оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом класса "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.

Адвокаты и соратники политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. С 31 марта по 23 апреля оппозиционер держал голодовку в знак протеста против того, что к нему не пускают врачей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!