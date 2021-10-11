Коронавирус в России: максимум заболевших с начала года

Число подтвержденных случаев заболевания Covid-19 в России за сутки выросло на 29 409 до 7 804 774, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Это максимум с начала года.

До этого столь высокие цифры фиксировались в конце декабря 2020 года, однако уже в январе число заболевших пошло на спад.

Всего на данный момент в России зарегистрировано 7 804 774 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,38%.

По данным оперштаба, наибольшее число новых случаев заболевания ковидом отмечено в Москве — 5002, Санкт-Петербурге — 2931 и Подмосковье — 2184. При этом в Петербурге наихудшая статистика по отношению числа летальных исходов к числу заболевших — там за сутки умерло 63 человека. В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом. Общее число смертей за последние сутки составило 957.

За все время пандемии в России от коронавирусной инфекции умерло 217 372 человека.

Москва вводит экспресс-тестирование на "ковид"



Столичные власти начинают бесплатное экспресс-тестирование на Covid-19. Это быстрый способ диагностики на антиген, который позволяет за 15 минут выявить у человека наличие коронавирусной инфекции.

Как пояснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, экспресс-тест с понедельника можно сдать в 10 центрах госсуслуг и 10 популярных общественных местах — в частности, в торговых центрах и ГУМе.

Для сдачи теста понадобится только паспорт (для детей — свидетельство о рождении), а также номер полиса ОМС. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.

По словам Раковой, положительный результат экспресс-теста не будет считаться подтверждением заболевания — у человека тут же возьмут мазок на ПЦР-исследование.

"В течение суток человек уже получит результат, и только в случае положительного ПЦР диагноз будет считаться подтвержденным, на дом будет направлен врач, и будет начато своевременное лечение. Ранее в пилотном режиме такое тестирование мы начали проводить в двух центрах госуслуг, в них сделано уже более 300 экспресс-тестов", — цитирует вице-мэра РИА "Новости".

Экспресс-тесты на Covid-19 проводились в Москве в рамках пилотного проекта с июля, при этом доля ложноположительных результатов составила всего 2%, сообщила Ракова.

В оперативном штабе возможность сдачи экспресс-теста назвали эффективным способом избежать ввода новых жестких ограничений в столице.

Ограничения в регионах



Власти Иркутской области приостановили проведение всех гастрольных и выездных концертов, спектаклей, балетов и цирковых представлений.

Власти Хакасии ввели ограничение на посещение ряда организаций — теперь попасть в заведения общепита, культуры, на спортивные объекты и в другие места массового скопления людей можно только по сертификату о вакцинации или справке о перенесенной болезни.

В Еврейской автономной области, Приморье и Новгородской области вводится обязательная вакцинация для "отдельных категорий граждан" — фактически для подавляющего большинства рабочих и служащих. С 15 ноября непривитых будут отстранять от работы.

Аналогичные меры уже ввели или готовятся ввести власти и других российских регионов.

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