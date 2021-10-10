Приложение Навального стало снова доступно в РФ на Google Play

Компании Google и Apple удалили приложение Навального из своих магазинов 17 сентября - в первый день голосования на выборах в Госдуму России.

Мобильное приложение оппозиционного политика Алексея Навального снова стало доступно для скачивания пользователями из России в магазине Google Play. Об этом соратник Навального Иван Жданов сообщил в субботу, 9 октября, на своей странице в соцсети Twitter.

Указывается, что вернули также "ролики и документы, которые заблокировали во время выборов".

По словам Ивана Жданова, приложение восстановили в Google Play после того, как соратники Навального отправили американскому IT-концерну формально-правовую претензию.

Почему Google и Apple удалили приложение Навального

Утром 17 сентября, в первый день трехдневного голосования на выборах в Госдуму РФ, компании Google и Apple заблокировали в своих магазинах приложений - Google Play и AppStore - приложение Навального. Кроме прочего, в нем были списки кандидатов в депутаты Госдумы РФ, которые, с точки зрения сторонников оппозиционера, имели наилучшие шансы обойти кандидатов от партии "Единая Россия" по принципу так называемого "Умного голосования".

Как объяснил тогда Иван Жданов, формальным основанием для удаление приложения было признание Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в России экстремистской организацией. Между тем ряд СМИ написали, что американские компании пошли на этот шаг потому, что получили угрозы в адрес своих сотрудников в России.

"Умное голосование" на выборах в Госдуму РФ

Перед выборами в Госдуму Роскомнадзор начал блокировать "Умное голосование" в России и потребовал от корпораций Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не позволять сервису обходить блокировки. Суд также запретил "Яндексу" и Google показывать словосочетание "умное голосование" в поисковой выдаче.

15 сентября команда Навального опубликовала рекомендации "Умного голосования" по кандидатам в Госдуму. На следующий день представители Apple и Google были вызваны на заседание комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета. Тогда же первый замглавы комитета Совфеда по международным делам генерал ФСБ Владимир Джабаров пригрозил сотрудникам офисов Google и Apple уголовными делами.

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