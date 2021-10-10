"Полэкзит" и Евромайдан в Варшаве: чем чревато решение Конституционного суда Польши о приоритете польских законов над европейскими

Конституционный суд Польши решил, что польское законодательство на территории страны имеет приоритет над правом Евросоюза. В Брюсселе заявили, что проанализируют это решение, но наблюдатели не исключают, что его ценой может стать неполучение Варшавой десятков миллиардов евро финансовой помощи от ЕС, пишет Русская служба Би-би-си.

Польская оппозиция заявила, что вердикт Конституционного суда может стать первым шагом на пути к выходу страны из Евросоюза. Но власть, которая была инициатором рассмотрения этого дела, убеждает, что будущему Польши в ЕС ничего не угрожает. Как возник самый серьезный за последнее время конфликт между Варшавой и Брюсселем — и к чему он может привести?

Эксперты констатируют нарастание в Польше правового хаоса, а в это воскресенье лидер самой крупной оппозиционной партии страны Дональд Туск призвал желающих отстоять "европейскую Польшу" и выйти на центральную площадь Варшавы.

Варшава против Брюсселя

Отношения между Польшей и Евросоюзом сложно назвать безоблачными, но одной из главных причин споров между ними была, да и остается, реформа системы судопроизводства, инициированная действующей властью — консервативной партией "Право и справедливость" — в 2017 году.

Варшава реализовывала эту реформу под лозунгами о необходимости очищения судебной системы и оптимизации работы судов в стране. Брюссель же критиковал ее, считая, что с помощью реформы польская власть устанавливает над судами политический контроль и отбирает у своих граждан (а они ведь одновременно являются и гражданами ЕС) право на справедливый и независимый суд.

Все эти годы между Варшавой и Брюсселем шла оживленная переписка по этому поводу. Брюссель призывал привести польскую реформу к европейским стандартам. Варшава возражала: дескать, судебная система каждой отдельной страны — члена ЕС — это дело самой этой страны, а уж никак не Брюсселя.

Очередной акт этой драмы разыгрался в марте этого года. Тогда Верховный административный суд Польши в одном из своих решений решил руководствоваться не польским законом, который ранее был раскритикован Евросоюзом, а решением Суда ЕС по этому же вопросу.

В принципе, подобные случаи — когда польские суды обращались к европейскому праву как к поводу не выполнять некоторые дискуссионные законы, принятые действующей властью, — были и раньше.

Но на этот раз премьер Матеуш Моравецкий подал в Конституционный суд представление, в котором попросил судей объяснить, могут ли польские суды игнорировать польское же законодательство, если оно противоречит праву Евросоюза.

"Мы не соглашались"

В Брюсселе этот шаг заметили. В июне этого года комиссар Еврокомиссии по делам правосудия Дидье Рейндерс обратился к Моравецкому с официальной просьбой отозвать свое представление из Конституционного суда. Сам факт его подачи, аргументировал свою просьбу брюссельский чиновник, ставит под вопрос фундаментальные принципы, на которых строится Евросоюз.

В Брюсселе тогда напоминали, что в договоре о создании Европейского союза прямо говорится, что право ЕС имеет приоритет над законодательством его членов и, присоединившись к этому договору, Варшава с этим согласилась.

Моравецкий ответил Рейндерсу, что отзывать свое представление не собирается. Провластные политики и СМИ разразились десятками ехидных комментариев, общий тон которых сводился к тому, что Польшу "никто не поставит на колени". Политики от правящей партии в публичных комментариях сравнивали Брюссель то с "московским политбюро", то с "оккупантом, высылающим в Варшаву наместников".

"Конституция [Польши] — это наивысший закон в нашей стране. Если бы было иначе, это бы означало, что мы не являемся независимым государством. Мы не соглашались на это, подписывая договоры о Европейском союзе", — заявил агентству Рейтер в конце августа министр кабинета министров Польши Михал Вуйцик.

На тот момент Конституционный суд Польши уже принял одно резонансное решение по "европейскому вопросу": он объявил, что польские суды не обязаны выполнять обеспечительные меры, налагаемые судом ЕС. Варшавские комментаторы ожидали, что не за горами и следующий шаг: признание того, что польское право вообще имеет приоритет над европейским.

Цена вопроса

Тем временем в Брюсселе, даже получив ответ Моравецкого на письмо комиссара Рейндерса, сохраняли спокойствие. Отказ польского премьера отозвать свое представление из Конституционного суда страны здесь пообещали "подробно проанализировать". Но даже до окончания этого анализа в Брюсселе дали понять, что будут стоять на своем.

"Право ЕС обладает приоритетом над национальным правом, а последнее слово относительно права ЕС всегда остается за Люксембургом [здесь находится суд ЕС — ред.]", — заявил тогда представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд. И добавил: "В случае необходимости Европейская комиссия без колебаний воспользуется своими полномочиями, прописанными в договорах [Евросоюза — ред.]".

Уже очень скоро стало понятно, что именно мог иметь в виду Виганд.

Дело в том, что в конце прошлого года Евросоюз решил создать так называемый Фонд восстановления и устойчивости объемом в 750 млрд евро. Эти средства должны были распределить между странами — членами ЕС, которые получали их для восстановления европейской экономики после пандемии.

Польша должна была стать одним из самых крупных получателей денег из этого фонда — ей должны были достаться более 23 млрд евро в виде грантов Евросоюза, а еще более 32 млрд в виде дешевых кредитов.

Чтобы претендовать на эти средства, каждая входящая в ЕС страна должна была создать свой собственный план расходования этих денег и утвердить его в Брюсселе. Вот и польское правительство написало "Государственный план восстановления", в начале мая провело его через парламент и ожидало, что формальное решение Брюсселя о согласовании этого плана будет принято максимально оперативно. Первый транш в размере 13% от польской доли фонда должен был поступить в страну уже в начале августа.

Но в июле стало известно, что утверждение польского плана Евросоюзом будет отложено по процедурным причинам.

Источники польских СМИ в Брюсселе еще летом сообщали, что бюрократические процедуры могли бы ускориться, если бы Варшава вняла просьбам европейских чиновников и сдала назад в деле о приоритете европейского права.

А 1 сентября это открытым текстом подтвердил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, заявивший, что выделение денег из фонда ЕС Варшаве до сих пор является предметом переговоров, касающихся, "как хорошо знают польские власти", "в том числе вопроса приоритетности права ЕС и возможных последствий этой проблемы для польского плана восстановления".

Тем временем рассмотрение представления Моравецкого в Конституционном суде четыре раза переносилось на все новые сроки. Польские СМИ писали, что такое затягивание связано с тем, что официальная Варшава ведет с Брюсселем непубличные переговоры, надеясь получить деньги из Фонда восстановления без любых уступок правительства в этом деле.

Вполне вероятно, что на успех своего финансового давления надеялся и Брюссель. В конце концов, удалось же благодаря подобным действиям добиться от ряда польских местных советов отмены деклараций, которыми они объявили чуть ли не треть территории страны "зонами, свободными от ЛГБТ-идеологии".

"Шаг в объятия России"

Поэтому перенос заседания суда выглядел вполне вероятным и на этот раз, 7 октября. И само объявление Конституционным судом своего решения для многих польских наблюдателей стало неожиданностью.

Представители власти прогнозируемо приветствовали вердикт судей. "Польша победила!" — написал в "Твиттере" министр кабинета министров Польши Михал Вуйцик. "Надеюсь, что решение Конституционного суда… положит конец попыткам внешнего вмешательства в польскую систему права", — заявила депутат Европарламента, бывшая премьер-министр страны Беата Шидло.

Комментарии оппозиционеров были более тревожными. В них очень часто встречалось слово "полэкзит" — название гипотетического выхода Польши из Евросоюза.

"Под диктовку "Права и справедливости" только что был совершен большой шаг к полэкзиту, большой шаг в объятия России", — написала в "Твиттере" депутат польского Сейма Малгожата Трач. "7 октября 2021 года в Польше начался полэкзит, — констатировал Томаш Гродзкий — спикер верхней палаты польского парламента, в которой оппозиция обладает минимальным большинством.

Антоний Дудек, политолог из варшавского университета имени Стефана Вышинского, считает, что, несмотря на громкие заявления оппозиционных политиков, угроза выхода Польши из состава Евросоюза пока что нереальна, ведь абсолютное большинство поляков, как сторонников власти, так и поддерживающих оппозицию, выступают за сохранение их страной членства в ЕС.

В конце концов, даже инициатор иска в Конституционный суд, премьер Матеуш Моравецкий, приветствовавший этот вердикт, в своем заявлении отдельно подчеркнул: "Место Польши есть и будет в европейской семье народов". "Мы хотим сообщества взаимоуважения, а не сообщества равных и более равных… Такого союза мы хотим, и такой союз мы будем создавать в будущем", — добавил он.

Польские наблюдатели соглашаются, что власть в лице Ярослава Качиньского, формально занимающего пост вице-премьера в правительстве Моравецкого, но считающегося самым влиятельным политиком страны, вряд ли пошла бы наперекор общественным настроениям, которые явно склоняются к сохранению Польшей членства в ЕС.

Одну из версий плана, который могут реализовывать польские власти, в эфире оппозиционно настроенного телеканала TVN24 рассказал бывший партнер Качиньского по коалиции, экс-вице-премьер-министр Ярослав Говин.

"Качиньский думает не о полэкзите, а о том, чтобы переждать в надежде на то, что к власти в европейских странах придут такие же люди, как и он сам. Что в Италии будет править [бывший вице-премьер и министр внутренних дел Маттео] Сальвини, что во Франции президентом станет Марин Ле Пен, что в Испании к власти придет [ультраправая — ред.] партия Vox. Это расчет Качиньского. Но на самом деле он приведет к самоизоляции и самомаргинализации Польши", — сказал он.

Три пути или ничего не изменится?

Впрочем, одно дело политические оценки, а другое — понимание, как быть в ситуации, в которой оказалась Польша и ее система права после спорного решения Конституционного суда.

Немало польских юристов, в том числе бывшая уполномоченная по правам человека профессор Ева Лентовская, в этой связи напоминают о другом решении Конституционного суда Польши. Оно было принято в 2005 году и прямо отвечало на вопрос, что нужно сделать, если окажется, что положения договоров ЕС противоречат польской конституции.

"[В таком случае, как указал Конституционный суд] у нашей страны есть только три пути. Изменить положения договоров Евросоюза, что является фантазией; изменить польскую конституцию, что сегодня тоже нереально; или просто покинуть Евросоюз… Конституционный суд [7 октября — ред.] открыл нам путь, скажу даже больше, широко отворил для нас ворота к выходу из Евросоюза и наложил на власть прямое обязательство предпринять шаги к выходу из ЕС", — говорит Лентовская в интервью изданию Onet.pl.

Впрочем, политолог Антоний Дудек призывает не драматизировать ситуацию. "Польша уже несколько лет является страной, в которой нарастает юридический хаос. Разные юристы говорят разные вещи. Есть даже такая точка зрения, что нынешнее решение Конституционного суда незаконно, так как в его принятии участвовали трое судей, которые не имели права этого делать, и часть юристов считают, что решения о приоритете европейского права над польским вообще не существует", — сказал он Би-би-си.

Поэтому, резюмирует политолог, наиболее вероятный сценарий развития событий — это сохранение в том или ином виде нынешней ситуации. Польская власть будет утверждать, что решение Конституционного суда легитимно, и не будет признавать решения Суда ЕС, например, невыгодные для Польши вердикты в ее споре с Чехией по поводу приграничной шахты "Туров".

Вопрос состоит только в том, что теперь предпримет Брюссель, говорит Дудек. Пока Еврокомиссия опубликовала сдержанный комментарий, смысл которого состоял в том, что в Брюсселе изучат решение польского Конституционного суда, но не отказываются от своей предыдущей позиции.

Ответа на вопрос о том, что произойдет со средствами, которые должны были быть выделены Польше из Фонда восстановления, в этом пресс-релизе не было.

"Без этих денег Польша, конечно, не обанкротится. Но если Брюссель будет стоять на своем и не выделит этих средств, это будет огромный удар по имиджу "Права и справедливости", которая до сих пор убеждала поляков, что она ведет относительно ЕС жесткую политику, и ЕС уступает Варшаве. К тому же, весомая часть избирателей партии власти — это так называемый "социальный электорат", который "Право и справедливость" не убедила голосовать за себя, а попросту купила", — говорит Антоний Дудек.

"Если мы не получим этих денег, то рейтинги партии власти упадут, хотя, конечно, не известно, на сколько — на несколько процентов или на десять. Но смысл в том, что "Право и справедливость" при нынешних рейтингах не имеет шансов на самостоятельное правление. Если они потеряют еще процентов десять, то могут вообще очутиться в оппозиции", — продолжает политолог.

Ближайшие парламентские выборы в Польше должны состояться только в 2023 году, но бывший премьер-министр страны и бывший глава Европейского совета Дональд Туск, который недавно вернулся на родину и возглавил самую большую оппозиционную партию "Гражданская платформа", уже не против воспользоваться сложившейся ситуацией, говорят эксперты.

Все на площадь?

Это именно Туск спустя несколько часов после объявления Конституционным судом своего решения написал короткий твит: "Призываю всех, кто хочет защитить европейскую Польшу, в воскресенье на Замковую площадь в Варшаве в шесть вечера. Только вместе мы можем их остановить".

Других подробностей об этой акции экс-премьер не сообщил. Может ли она обернуться польским Евромайданом?

"Скорее всего, это будет обычная демонстрация, скорее всего, спокойная, после которой люди разойдутся по домам. Думаю, что даже не очень многочисленная", — прогнозирует политолог Антоний Дудек.

Скептически относится к анонсированному Дональдом Туском протесту и доктор Матеуш Камионка из Института наук о политике и администрации краковского Педагогического университета. По его словам, нынешнее польское общество во многом забыло, как выглядит их страна без ЕС, и не осознает, чем может обернуться для их страны выход из Евросоюза.

"Для поляков такие преимущества Евросоюза, как передвижение без границ, отсутствие роуминга внутри ЕС, свободное перемещение услуг и товаров — это данность, никто даже не думает о том, что от этих привычек можно отказаться", — говорит он.

К тому же, добавляет Камионка, польская оппозиция, несмотря на возвращение в страну Дональда Туска, погрязла в хаосе и внутренней борьбе. И личность Туска — "старого лидера", к которому у нынешнего польского общества тоже имеется немало вопросов, — вряд ли может поднять на протест, даже во имя благой цели миллионы поляков.

"Поэтому Евромайдан по чисто политическим причинам в Польше вряд ли начнется. Единственным фактором, который может активизировать польскую оппозицию, мог бы стать экономический кризис, который заденет большое количество польских домохозяйств", — резюмирует Матеуш Камионка.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!