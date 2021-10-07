Танзаниец Абдулразак Гурна награжден Нобелевской премией по литературе

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна.

Нобелевская премия по литературе 2021 года присуждена танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне. Имя победителя было объявлено в четверг, 7 октября, в Стокгольме.

Премия присуждена Гурне "за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов", говорится в решении комитета.

Лауреаты премии прошлых лет

В 2020 году награда досталась американской поэтессе Луизе Глюк. В 2019 году премия была вручена сразу двум лауреатам: награду за 2018 год получила польская писательница Ольга Токарчук, а за 2019 год - австриец Петер Хандке. Это было связано с тем, что в 2018 году премия по литературе не присуждалась из-за скандала в Шведской академии. В ноябре 2017 года в рамках кампании #MeToo 18 женщин - члены и сотрудницы Шведской академии обвинили в домогательствах фотографа и режиссера Жан-Клода Арно. В 2016 году премии был удостоен американский музыкант Боб Дилан, годом ранее - белорусская писательница Светлана Алексиевич.

С 1901 по 2020 год лауреатами Нобелевской премии по литературе стали в общей сложности 117 человек. В предыдущий раз награда не вручалась во время Второй мировой войны.

Общей церемонии вручения Нобелевский премий опять не будет

8 октября, в последний день "нобелевской недели" в Осло назовут обладателя премии мира. 11 октября в Стокгольме объявят решение о присуждении премии в области экономики.

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен в каждой номинации с 9 до 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 980 тысяч евро). Как и в прошлом году, традиционная церемония вручения наград, обычно проводимая в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря в Стокгольмской филармонии, не состоится из-за пандемии. Вручение премий пройдет в странах, где живут лауреаты. Решение по Нобелевской премии мира, традиционно вручаемой в Осло, пока не принято.

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