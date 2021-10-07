В системе здравоохранения Латвии из-за коронавируса объявлена чрезвычайная ситуация

В четверг Государственная оперативная медицинская комиссия Латвии постановила объявить чрезвычайную ситуацию в системе здравоохранения, сообщил агентству LETA министр здравоохранения. Это означает, что лечебные учреждения имеют право свободнее распоряжаться своими ресурсами, чтобы оказывать помощь и пациентам с Covid-19, и другим острым пациентам.

"Мы обсуждали различные варианты действий, в том числе просьбу о международной помощи. Когда в интенсивной терапии заканчиваются ресурсы, в краткосрочной перспективе ничего исправить уже невозможно. Анестезиологов столько, сколько есть, медсестер тоже. Мы можем привезти дополнительное оборудование, но не можем увеличить количество людей, которые с этим оборудованием могут работать", — ранее заявил Павлютс.

Он отметил, что нет недостатка в машинах неотложной помощи, но проблема в том, что они стоят в очередях возле приемных отделений больниц и в это время не могут принимать другие вызовы.

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1752 новых случая Covid-19, скончались 10 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Все умершие старше 50 лет, в том числе один пациент входил в возрастную группу от 50 до 59 лет, два — от 60 до 69 лет, четыре — от 70 до 79 лет, три — от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 732,1 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 1406 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 346 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 19 929 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 166 553 случая Covid-19, умерли 2783 человека с коронавирусом.

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