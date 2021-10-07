CNN: Хакеры из РФ пытаются проникнуть в правительственные сети в США и Европе

Российские хакеры, ранее взломавшие федеральные агентства США, в нынешнем году пытались проникнуть в правительственные сети США и европейских стран, сообщили компании CNN эксперты по кибербезопасности.

Российские хакеры, стоящие за успешным взломом федеральных агентств США в 2020 году, в последние месяцы пытались проникнуть в правительственные сети США и Европы, сообщила в среду, 6 октября, телекомпания CNN со ссылкой на аналитиков по кибербезопасности, которые отслеживают деятельность группы.

Российские хакеры взломали несколько технологических компаний, о чем ранее не сообщалось, сказал Чарльз Кармакал, старший вице-президент и технический директор компании по кибербезопасности Mandiant. По его словам, хакеры также использовали новые инструменты и методы в некоторых своих операциях в этом году.

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"Группа проникла в компьютерные системы нескольких государственных структур, организаций, занимающихся политическими и внешнеполитическими вопросами, а также поставщиков технологий, которые обеспечивают прямой или косвенный доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе", - сказал Кармакал CNN.

Атаки на американские правительственные учреждения

В свою очередь неназванный высокопоставленный американский чиновник, знакомый с вопросом, сообщил CNN, что федеральные агентства США отслеживают последние действия российских хакеров. "Этот вопрос поднимался на недавних заседаниях Совета национальной безопасности", - сказал он.

В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, которую связывают с российской разведкой.

Все началось с хакерской атаки на IT-компанию SolarWinds из Остина в штате Техас, после которой США ввели санкции против РФ. Россия неоднократно отвергала все обвинения американской стороны. Атаки в киберпространстве президент США Джо Байден обсуждал с Владимиром Путиным во время июньского саммита в Женеве.

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