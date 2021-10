НАТО в среду, 6 октября, лишила аккредитации восемь сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе. Должности еще двух членов миссии будут сокращены. "Мы можем подтвердить, что лишили аккредитации восемь членов российской миссии при НАТО, которые являлись сотрудниками российской разведки", - цитирует агентство AP представителя Североатлантического альянса. По его словам, теперь численность российской миссии при НАТО уменьшится до 10 человек. Дипломатов обязали покинуть Брюссель до конца октября.

Ранее о лишении восьми дипломатических сотрудников РФ аккредитации написала в микроблоге Twitter редактор британского телеканала Sky News Дебора Хейнс. По ее сведениям, причиной послужила "злонамеренная деятельность России", в том числе убийства и шпионаж.

