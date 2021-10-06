Опрос: рекордное число россиян считает выборы определенно нечестными

Почти четверть россиян (24%) уверена, что прошедшие парламентские выборы были нечестными, показал опрос, проведенный "Левада-центром" (признан в России иностранным агентом). Это максимум с 2007 года. В то же время и количество опрошенных, считающих голосование однозначно честным, выросло по сравнению с прошлыми выборами.

Как следует из итогов опроса, определенно нечестными выборы считают 24% респондентов. Еще 21% считает их скорее нечестными.

Определенно доверяет итогам голосования 14% респондентов — это на 4% больше, чем после прошлых парламентских выборах и на 9% больше, чем в 2011 году, когда недовольство нарушениями на выборах спровоцировало многотысячные митинги. Еще 32% опрошенных считают прошедшие выборы скорее честными.

Таким образом, в общей сложности итогам выборов сейчас не доверяют 45% опрошенных, а так или иначе доверяют — 46%. Оставшиеся 9% респондентов затруднились с ответом.

"Левада-центр" отмечает, что доверяют итогам выборов в основном избиратели "Единой России", в то время как большинство опрошенных, поддерживающих КПРФ, с итогами голосования не согласны.

Кроме того, из опроса следует, что удовлетворенность выборами находится на самом низком уровне с 2007 года. Полностью или скорее удовлетворены ими 46% респондентов против 50% в 2016 году, 51% в 2011 году и 59% в 2007 году.

Выборы в Госдуму в этом году проводились с 17 по 19 сентября, явка составила 51,68%.

"Единая Россия" вновь получила конституционное большинство, как и в прошлом созыве, хотя ее итоговый результат все же чуть хуже, чем на прошлых выборах. КПРФ, наоборот, улучшила свой результат. В 2016 году коммунисты получили 13,34 % голосов, а в этот раз — 18,9%.

Выборы сопровождались жалобами на нарушения и на итоги электронного голосования. Противники власти ставили под сомнение как данные по партийным спискам, так и голосование за одномандатников, подозревая власти в манипуляциях, в том числе с электронным голосованием.

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