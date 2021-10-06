Макрон призвал усилить независимость и суверенитет Европы. Восточная Европа выступила против

На первом саммите ЕС после вывода сил из Афганистана главы государств и правительств европейских стран дискутировали о будущем отношений с США. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Евросоюз "усилить свою независимость и суверенитет".

"Мы должны создать базис для более сильной Европы на технологическом, промышленном, финансовом, но и оборонном уровнях", — заявил он вечером во вторник, 5 октября, в первый день неформальной встречи в словенском городе Брдо-при-Кранью.

Против его требования высказались лидеры восточноевропейских и балтийских государств, рассматривающие США и НАТО в качестве гарантов безопасности относительно России. По их мнению, необходимо начать процесс нового определения роли НАТО, включив в него, среди прочих, Восточную Европу и Францию.

Глава Евросовета призвал расширить автономию ЕС в сферах экономики и обороны



В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель указал, что речь идет о вопросе влияния ЕС на международной арене и защите его ценностей и интересов. Он подчеркнул необходимость расширить возможности ЕС действовать автономно в экономике и обороне. Следует "уменьшить зависимость и достичь устойчивости в таких сферах, как энергетика, цифровые технологии, кибербезопасность, промышленная политика, торговля и укрепление единого рынка".

Мишель сообщил, что в Евросовете будут "регулярно возвращаться к данным темам, начиная с октября". Одновременно он подчеркнул приверженность сотрудничеству с союзниками и партнерами, в частности США и НАТО, которое является "краеугольным камнем" европейской безопасности.

Столтенберг раскритиковал планы европейцев



Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг усомнился в целесообразности создания чисто европейского сообщества в сфере обороны. Глава альянса не верит в необходимость создания вне рамок НАТО структуры, которая бы с ним конкурировала или его дублировала, заявил он в тот же день в Вашингтоне.

По его словам, он понимает разочарование Франции, лишившейся крупного оборонного контракта с Австралией после заключения этой страной соглашения с США и Великобританией, но Североатлантический альянс по-прежнему является "фундаментом европейской безопасности, как и безопасности Северной Америки". Любая попытка "ослабить трансатлантическую общность путем создания новых структур" не только ослабит НАТО, но и "расколет Европу", отметил он, выступая на конференции в Джорджтаунском университете.

Скандал вокруг оборонного союза AUKUS



В середине сентября США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового оборонного союза в Индо-Тихоокеанском регионе под названием AUKUS. В рамках пакта Канберре будут переданы американские технологии по строительству атомных подводных лодок, а также наработки в области киберзащиты, прикладного искусственного интеллекта и наращивания подводного потенциала.

Решение вызвало резкую критику Франции и ЕС, поскольку Австралия разорвала уже подписанный контракт с Парижем о поставке субмарин на сумму в 56 млрд евро. Франция отозвала из США и Австралии своих послов для консультаций, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала действия союзников по отношению к Франции неприемлемыми.

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