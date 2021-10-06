Сенаторы США призывают Байдена выслать 300 дипломатов РФ

Россия должна выдать достаточно виз, чтобы обеспечить дипломатический паритет относительно числа дипломатов США в РФ и российских дипломатов в США, заявили сенаторы.

В США группа из 17 сенаторов, представляющих как республиканскую, так и демократическую партию, во вторник, 5 октября, обратилась к президенту страны Джозефу Байдену с призывом выслать на родину 300 российских дипломатов, если РФ не увеличит число дипломатических виз для американцев, работающих в посольстве своей страны в Москве.

Увеличение числа дипломатических виз облегчило бы работу посольства США, значительно усложнившуюся после введения РФ запрета на трудоустройство в нем российских граждан, считают сенаторы. "Действия правительства РФ в отношении посольства США в Москве представляют собой риск для национальной безопасности США и существенно влияют на возможность посольства выполнять свою работу", - говорится в их обращении к Джо Байдену.

Требование создать паритет по числу дипломатов

"Россия должна выдать достаточное количество виз, чтобы обеспечить дипломатический паритет относительно числа дипломатов США в России и российских дипломатов в США. Если такие меры не будут приняты, призываем начать выдворять дипломатов РФ, чтобы их осталось столько же, сколько дипломатов США в России", - подчеркивают авторы письма.

По подсчетам сенаторов, в настоящее время на территории США находятся более 400 российских дипломатов, в то время как в России несут службу лишь около 100 американских.

Текст обращения опубликован на сайте комитета Сената по международным отношениям. Кроме прочих, этот документ подписали глава комитета - демократ Роберт Менендес, республиканец Джеймс Риш, а также председатель комитета Сената по разведке - демократ Марк Уорнер и вице-председатель этого органа, республиканец Марко Рубио. Как пишет онлайн-издание Axios, высылка из США 300 дипломатов РФ стала бы самой масштабной за всю историю американо-российских отношений.

Реакция РФ на призыв сенаторов США выслать российских дипломатов

МИД России отреагировал на обращение американских сенаторов к президенту США с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов. В ведомстве отметили, что авторы этого документа, по всей видимости, "добиваются закрытия американских загранучреждений в России" и будут нести ответственность, если это произойдет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!