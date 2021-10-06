AstraZeneca просит США авторизовать ее новый препарат для предотвращения COVID-19

AstraZeneca (AZN.L) запросила у регулирующих органов США разрешение на экстренное использование своего нового препарата для предотвращения COVID-19 у людей, которые плохо реагируют на вакцины из-за ослабленной иммунной системы. Об этом сообщает Reutеrs.

Англо-шведская фармацевтическая компания сообщила во вторник, что она включила результаты последних испытаний в заявку, которая была отправлена в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Согласно этим данным, препарат снижает риск развития у людей каких-либо симптомов COVID-19 на 77%.

В соответствии с заявлением AstraZeneca, терапия антителами под названием AZD7442 может защитить людей, у которых нет достаточно сильного иммунного ответа на вакцины COVID-19, или дополнить курс вакцинации для тех, кому необходимо еще больше усилить свою защиту — например, военнослужащим.

В то время как метод вакцинации основывается на сильной иммунной системе, которая нужна для выработки целевых антител и клеток, борющихся с инфекциями, AZD7442 содержит лабораторные антитела, предназначенные для того, чтобы оставаться в организме в течение месяцев, чтобы сдерживать вирус в случае инфекции.

Разрешение США на использование AZD7442 может стать большой победой для AstraZeneca, чья широко используемая вакцина COVID-19 все еще не одобрена властями США. Как сообщает AstraZeneca, переговоры о поставках AZD7442 продолжаются с правительствами как США, так и других стран.

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