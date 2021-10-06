Трибунал для Лукашенко и "полезные идиоты" в ЕС - дебаты в Европарламенте

Европарламент провел дебаты о ситуации в Беларуси. Часть депутатов спорила о мигрантах на границах с ЕС, тогда как другие обещали не забывать об ужасах, совершаемых режимом Лукашенко, пишет DW.

Год назад Беларусь была одной из главных тем мировых СМИ. Но после прекращения активной фазы протестов внимание международных медиа к ней ослабло. Тем не менее, в Европейском парламенте стараются не терять события в этой стране из поля зрения. Во вторник, 5 октября, на пленарном заседании в Страсбурге евродепутаты посвятили почти полтора часа дебатам "О ситуации в Беларуси после одного года протестов и их насильственного подавления".

В Европарламенте Лукашенко грозят трибуналом

"Через год после фальсифицированных выборов обстановка в Беларуси остается плачевной. Режим Лукашенко продолжает систематические попытки заглушить все сохранившиеся независимые голоса в стране — независимую прессу, правозащитников и гражданское общество", — так открыла дебаты еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон. В Беларуси насчитывается уже более 700 политзаключенных, и это число только растет, напомнила она.

"Мы все знаем, какие преступления против народа Беларуси совершает Лукашенко, за какие международные преступления он ответствен", — заявил Андрюс Кубилюс, выступавший от имени Европейской народной партии (ЕНП). Он предложил "немедленно вынести преступления Лукашенко на рассмотрение Международного уголовного суда на основании Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации. — Ред.), Монреальской конвенции (об унификации правил международных воздушных перевозок. — Ред.) и Конвенции против пыток (ООН. — Ред.)".

Эту идею поддержал ряд депутатов из других фракций. В частности, социал-демократ из Португалии Изабель Сантуш отметила, что санкции направлены лишь на изменение политического поведения, а вот за "совершенные преступления" Александр Лукашенко, по ее мнению, должен отвечать перед Международным уголовным судом (МУС).

"Мы должны инициировать судебный процесс лично против Лукашенко и предъявить ему обвинение в пытках его же граждан. Доказательства для этого имеются", — добавил евродепутат от "зеленых" Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky) из Германии.

"Необходимы серьезные дебаты в Совете Безопасности ООН и, наконец, необходимо расследование Международного уголовного суда", — поддержал коллег польский депутат из фракции Европейских консерваторов и реформистов (ЕКР) Витольд Ващиковский.

"Беларусь не находится на пути миграции" из Ближнего Востока в ЕС

Если во время дебатов в Страсбурге противников преследования Лукашенко международным судом среди евродепутатов не нашлось, то тема мигрантов на границах ЕС с Беларусью оказалась самой злободневной.

Еврокомиссар Ильва Йоханссон сообщила, что в текущем году на границах между Беларусью и ЕС зарегистрированы уже более 6000 "нерегулярных" мигрантов, тогда как в прошлом — около 150.

По ее словам, эти люди - преимущественно выходцы из Ирака, Конго, Камеруна и Сирии. "Беларусь не находится ни на одном из известных путей миграции из этих стран. Беларусь не является страной, находящейся под миграционным давлением. Вообще-то, люди ищут убежища (спасаясь. - Ред.) из Беларуси, а не в Беларуси", - подчеркнула Йоханссон.

Йоханссон рассказала, что прибытие мигрантов организует государственный туроператор "Центркурорт". Их селят в государственных отелях, а потом люди "в формах без опознавательных знаков" везут мигрантов в микроавтобусах к границам Латвии, Литвы и Польши. Такие действия властей Беларуси Йоханссон назвала "незаконным перемещением мигрантов через границу, спонсируемым государством". Хотя, по ее словам, в последние недели число прибывающих мигрантов "резко упало".

Кого Лукашенко выставил "полезным идиотом" в ЕС?

Литовский евродепутат от либеральной политической группы "Обновить Европу" Пятрас Ауштрявичюс назвал использование мигрантов режимом Лукашенко "масштабными гибридными атаками" против Литвы, Латвии и Польши. Витольд Ващиковский поблагодарил Ильву Йоханссон "за ее попытки решить проблему и за ее поддержку польских достижений". А датчанин Петер Куфуд из правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" долго хвалил Варшаву, Вильнюс и Ригу за то, что те защищают свои границы, когда ЕС "не замечает своих обязательств".

Совсем иную позицию заняли левые фракции. Социал-демократ из Португалии Педро Маркеш считает, что Лукашенко "полностью перешел границы человечности, используя людей как оружие". Но "это ни в коем случае не оправдывает то, как с этими мигрантами обращаются на наших границах", заявил Маркеш, напомнив о гибели нескольких мигрантов в пограничной зоне между Беларусью и Польшей.

Испанский "левый" Ману Пинеда заявил, что ему тяжело говорить о ситуации с правами человека в Беларуси, когда "на границах Польши, Латвии и Литвы царит беспорядок". Он обвинил эти три страны в грубом нарушении международного права.

Самый жаркий спор вели между собой польские депутаты из разных политических партий. Социал-демократ Роберт Бедронь считает, что Лукашенко удалось дестабилизировать восточную границу ЕС и таким образом выставить правительство в Варшаве "полезным идиотом". В качестве довода Бедронь назвал гибель мигрантов на границе. Это вызвало шквал критики у евродепутатов из правящей в Польше партии "Право и справедливость". Йоахим Брудзиньский заявил, что "полезными идиотами" принято называть представителей именно левых сил. В ответ Ващиковский призвал зал не обращать внимание на "ложь польской оппозиции". Анджей Халицкий из ЕНП призвал обоих прекратить ссориться. По его словам, кто бы ни правил в Польше или Литве, важно, чтобы граница была закрытой.

Главное оружие диктаторов - забвение

Впрочем, далеко не все депутаты говорили о границе и мигрантах. Немка Терри Райнтке (Terry Reintke) от "зеленых" отметила, что главным оружием диктаторов являются не слезоточивый газ или автоматы их силовиков, а забвение: "Такие люди, как Лукашенко, хотят, чтобы мы утратили интерес. Они хотят, чтобы по прошествии месяцев мы забыли, отвернулись и больше не смотрели на то, что происходит в Беларуси". Евродепутат напомнила об 11-летнем тюремном сроке Марии Колесниковой. "Если это безумие не остановить, ей (Колесниковой. - Ред.) будет 50 лет, когда истечет ее тюремный срок", - сказала Райнтке и пообещала, что Европарламент не забудет о Беларуси.

"Повестка дня идет вперед, но, к сожалению, для (политических. - Ред.) заключенных в Беларуси ужас остается реальным… Мы не можем отвернуться от этого", - поддержал ее румын Драгош Тудораке из группы "Обновить Европу".

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